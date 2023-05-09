Первыми на Марс должны полететь только женщины: ученые объяснили почему

Исследователи считают, что более рациональным в плане использования ресурсов будет именно женский экипаж.

Ученые из Европейского космического агентства (ЕКА) представили новое исследование, в котором они утверждают, что планируемая пилотируемая миссия на Марс должна состоять только из женщин. По их словам, это сэкономит десятки миллионов долларов, пишет Daily Mail.

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На сегодняшний день в космосе побывали 622 астронавта, но из них только 72 человека были женщинами. Что касается NASA, то американское космическое агентство отправило в космос 355 астронавтов и из них только 55 были женщинами. На окололунной орбите побывали 24 астронавта, 12 смогли ступить на поверхность Луны, но среди них не было ни одной женщины. Кстати эту ситуацию NASA исправит во время полета к Луне в 2024 году, ведь одной из 4 членов экипажа миссии Artemis 2 будет американка Кристина Кох. О других членах экипажа этой миссии Фокус уже подробно писал. В 2025 году NASA планирует новую высадку астронавтов на Луне и среди тех, кто ступит на поверхность спутника Земли также впервые будет женщина.

Кристина Кох будет первой женщиной, которая облетит Луну на космическом корабле Фото: NASA

Первой женщиной, побывавшей в космосе, стала Валентина Терешкова, представительница уже несуществующего СССР. Она совершила свой полет в 1963 году. Первой американкой, побывавшей в космосе, стала Салли Райд. Она совершила свой полет в 1983 году и стала третьей женщиной в мире, которая побывала на околоземной орбите.

Салли Райд - первая женщина-астронавт США Фото: NASA

NASA планирует отправить первую пилотируемую миссию на Марс уже в 2030-х годах и возможно в состав экипажа будет включена, как и во время будущего полета на Луну, женщина-астронавт. Ученые из ЕКА провели исследование, чтобы определить какие астронавты лучше всего подходят для первого полета на Марс. Результаты показывают, что первый экипаж, летящий на Красную планету должен состоять исключительно из женщин. Ученые считают, что в плане использования ресурсов это будет самый рациональный экипаж.

Полет на Марс в одну сторону в среднем занимает 7 месяцев, то есть общая длительность полета, включая возвращение на Землю может занять до 2 лет. Хотя этот срок может и увеличится по разным причинам.

Ученые из ЕКА смоделировали длительную миссию на Марс, в которой принимают участие 4 женщины-астронавта. Результаты исследования показали, что:

женщины занимают меньше места на борту космического корабля, то есть он может быть меньшего размера, чем если бы в нем летели мужчины;

женщинам нужно на 1,7 тонн меньше еды, чем мужчинам, поэтому можно сэкономить только на этом более 100 млн долларов;

женщины потребляют меньше кислорода и выделяют меньше углекислого газа, чем мужчины на 60%;

женщинам нужно меньше воды, чем мужчинам на 17%;

ученые считают, что в среднем потребление жизненно важных ресурсов во время полета только женского экипажа на Марс сократится в среднем на 30%.

Исследователи считают, что более рациональным в плане использования ресурсов будет именно женский экипаж Фото: Daily Mail

Таким образом, первый полет на Марс с исключительно женским экипажем позволит удешевить миссию и использовать космический корабль меньшего размера, ведь нужно будет брать с собой намного меньше припасов. А это существенная экономия денежных средств, считают ученые.

В то же время исследователи указывают на то, что смешанные экипажи, состоящие из мужчин и женщин, будут необходимы во время дальнейших полетов на Марс, когда здесь будет создана первая человеческая колония.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, какие растения смогут вырастить астронавты на Марсе, чтобы не умереть с голоду.

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