Интригующее письмо королевы Елизаветы II: почему его содержание откроют только в 2085 году

Сидней с нетерпением ждет открытия давно спрятанного конверта, подписанного никем иным, как королевой Елизаветой II.

В неожиданном повороте, который мог конкурировать с сюжетом королевского триллера, обнародовано тайное послание от королевы. Спрятанный в капсуле времени в оживленном сиднейском CBD, здание королевы Виктории сохраняет настолько интересное письмо, что его содержание будет оставаться окутанным тайной в течение шести десятилетий, пишет IFLScience.

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Представьте себе: это был 1986 год, и королева Елизавета II с ее королевским почерком написала письмо в честь спасенного здания, которое носит имя ее прабабушки. Дело в том, что здание королевы Виктории, архитектурная жемчужина, возведенное в 1898 году в честь бриллиантового юбилея королевы Виктории, едва не потерпело преждевременной гибели в 1950-х годах. Его хотели снести ради расчистки территории для будущих сооружений.

После бесчисленных сражений и напряженной борьбы усилия увенчались триумфом. В 1986 году завершилось удивительное превращение: здание королевы Виктории было не только сохранено, но и восстановлено.

Датированное ноябрем 1986 года, послание было уважаемому лорду-мэру Сиднея, содержание было понятно: прокламация от королевы, предназначенная для того, чтобы поделиться ею с жителями Сиднея, но только во времена, далекие от нашего настоящего.

Инструкция, написанная с чрезвычайной точностью, обязывала лорда-мэра открыть тайный конверт в судьбоносный день, избранный в далеком 2085 году нашей эры. И вот, счет времени начался.

Подписанная с элегантной простотой "Елизавета", эта часть истории, закрытая от посторонних глаз, будет находиться в состоянии покоя, пока мир не продвинется более чем на шесть десятилетий в будущее Фото: News.com.au

Подписанная с элегантной простотой "Елизавета", эта часть истории, закрытая от посторонних глаз, будет находиться в состоянии покоя, пока мир не продвинется более чем на шесть десятилетий в будущее.

Как отреагируют жители Сиднея, когда наконец встретятся лицом к лицу с этим скрытым сокровищем? Лишь время покажет подлинную суть послания королевы Елизаветы II к своим австралийским подданным, которое бережно хранится в капсуле времени в здании королевы Виктории.

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