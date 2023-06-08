18-уровневый лабиринт: самый крупный подземный мегаполис, приютивший более 20 тыс. человек (фото)

Глубоко под улицами Деринкую проходит древняя сеть тоннелей и камер — запутанная паутина, которая когда-то могла вместить потрясающее население до 20 000 человек. Охватывая невероятные 18 уровней, подземный город Деринкую гордо претендует на звание самого большого в мире подземного мегаполиса.

Этот лабиринтный комплекс под Деринкуйю является лишь фрагментом огромных подземных городов, разбросанных по всей провинции Невшехир в центральной Турции, и эта коллекция настолько чрезвычайна, что признана объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Другие подземные города можно найти в соседнем регионе Каппадокии, всего в 30 километрах к северу. Однако Деринкую является самым грандиозным и популярным из них, пишет IFLScience.

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Легенда гласит, что открытие подземной истории Деринкую произошло в 1963 году благодаря обычному местному жителю, которого обеспокоило странное исчезновение его домашней птицы. Занимаясь ремонтом своего скромного жилища, озадаченный хозяин заметил, что его куры ежеминутно исчезают в щели.

Расследование этой загадки привело к обнаружению потайного хода, который погружал в глубины подземного поселения. Впоследствии выяснилось, что многочисленные частные дома в окрестностях имеют подобные потайные ходы, ведущие к этому скрытому подземному миру.

В запутанной сети ходов исследователя ждет захватывающий массив комнат, каждая из которых когда-то служила определенной цели. Залы, резонирующие эхом давно минувших встреч, конюшни, где когда-то стояли лошади, кухни, наполненные ароматами прошлых веков, кладовые, где когда-то хранились предметы первой необходимости, жилые помещения, где когда-то искали утешения семьи, и даже компактная тюрьма — все это является частью этого загадочного комплекса. Кроме того, удивительно эффективная система вентиляции обеспечивает постоянный приток свежего воздуха в глубины этого лабиринтного сооружения.

Вопреки первобытным представлениям, подземный комплекс Деринкую никогда не был убежищем для своеобразного сообщества подземных обитателей. На протяжении всей своей длительной истории его основная функция заключалась в предоставлении убежища во время конфликтов или проблем, а не в том, чтобы служить постоянным местом жительства.

На протяжении всей своей длительной истории его основная функция заключалась в предоставлении убежища во время конфликтов или проблем, а не в том, чтобы служить постоянным местом жительства Фото: Getty Images

Определение возраста этого подземного города вызывает оживленные дискуссии с широким спектром оценок. Однако некоторые эксперты предполагают, что первые строительные работы могли начаться примерно 2800 лет назад во времена фригийцев. Более вероятно, что подземные тоннели использовались персидской империей Ахеменидов, основанной известным Киром Великим в 550 году до н. э., как убежище для местных жителей, спасавшихся от ужасов войны.

О богатой истории комплекса свидетельствуют надписи, часовни и изменения, найденные в его стенах, свидетельствующие о пребывании здесь грекоязычных христиан во времена зарождения христианства. Позже он стал убежищем для арабов-мусульман, которые искали убежища во время арабо-византийских войн, продолжавшихся с 780 по 1180 год нашей эры. Впоследствии он снова стал убежищем для христиан после монгольского нашествия в 14 веке нашей эры.

Существуют свидетельства, что комплекс служил убежищем даже в 20-м веке. В 1909 году, во время резни в Адане, многочисленные люди искали спасения в этих таинственных подземных туннелях. Среди них был Ричард Макгиливрей Докинз, британский лингвист, который занимался изучением каппадокийского греческого языка в этом регионе.

Сегодня, в 21 веке, подземный город Деринкую превратился в оживленную туристическую аттракцию, которая привлекает посетителей вблизи и издалека, чтобы удивиться его древней привлекательности и раскрыть тайны, похороненные в его подземных глубинах.

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