На Марсе найдены следы катастрофы планетарного масштаба: они разбросаны по всей планете

Исследователям получили новые данные о магнитном поле Красной планеты.

Китайский марсоход Zhurong смог поработать на Марсе только в течение одного года с мая 2021-го по май 2022-го. За это время он смог преодолеть расстояние в почти 2 км на поверхности Марса. И за время своего путешествия марсоход получил очень важные данные о чрезвычайно слабых магнитных полях Марса. Согласно новому исследованию ученых из Китайской академии наук, данные указывают на то, что магнитное поле под местом посадки марсохода очень слабое, пишет Inverse.

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По словам ученых, сейчас у Марса нет магнитного поля, то есть магнитосферы, но существуют доказательства того, что она была примерно 4 млрд лет назад. И доказательства хранится в коре Марса, где обнаружены слабые магнитные поля, распределенные по поверхности Красной планеты. Измерения орбитальных аппаратов MGS и MAVEN показали, что эти магнитные поля в коре Марса могут иметь силу до 1500 нанотесла (нТл), но среднее значения для Марса составляет примерно 200 нТл.

По словам авторов исследования, когда еще посадочный аппарат NASA InSight работал на Марсе и изучал местность под названием Равнина Утопия, его феррозондовый магнитометр показал совсем другие значения для магнитного поля – примерно 2 тысячи нТл.

Марсоход Zhurong, который является первым марсоходом с феррозондовыми магнитометрами, также проводил измерения в районе Равнины Утопия, но за 2 тысячи км от аппарата Insight. И его приборы показали совсем другие значения.

Исследователям получили новые данные о магнитном поле Красной планеты Фото: NASA/JPL

Как указывают ученые, данные показали, что сила магнитного поля в коре марса на некоторых участках составляет всего 20 нТл. Ученые считают, что такие показатели свидетельствуют о том, что кора Марса под Равной Утопия могла оставаться ненамагниченной с момента ее образования примерно 4 млрд лет назад. Или же она была размагничена в результате значительного ударного события, которое произошло позже.

То есть новые данные дают возможность предположить, что возможно, магнитное поле Марса исчезло значительно позже. Также информация марсохода помогла ученым узнать больше об истории магнитного поля, климата и внутренней части Марса и о том, как они взаимосвязаны.

Понимание того, когда исчезло магнитное поле на Красной планете, когда Марс превратился из планеты покрытой водой с теплым климатом в холодную пустыню, даст возможность узнать, было ли достаточно времени для возникновения жизни на Марсе. Также эти знания помогут понять, где нужно искать эту потенциальную внеземную жизнь.

Напоминаем, что марсоход Zhurong уже вышел из строя и прекратил свою научную деятельность на Марсе, как сообщили недавно китайские ученые. Хотя, как уже писал Фокус, марсоход успел сделать немало важных открытий, например, с его помощью ученые обнаружили признаки недавней водной активности на Марсе.

Что касается внеземной жизни, то как уже писал Фокус, ученые считают, что ее можно найти в необычной звездной системе недалеко от Земли, которая состоит из трех звезд. Здесь может быть планета, похожая на Землю, но больше ее по размерам.