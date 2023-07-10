Кровавый кошмар римских солдат: как кельты побеждали своих врагов музыкальными инструментами

Карникс, духовой музыкальный инструмент, играл уникальную роль психологического оружия в эпоху древних кельтов. Хотя когда-то он распространялся по всему континенту, сегодня мы наткнулись лишь на десяток фрагментов.

Этот самобытный инструмент часто носили с собой отряды кельтских наемников. В частности, он сопровождал штурм греческого святилища в Дельфах в 279 году до н. э., противостояние войскам Юлия Цезаря в Галлии и Клавдия во время его вторжения в Британию, пишет Arkeonews.

Удивительно, но изображение карникса даже украшает буддийскую скульптуру в Индии, что свидетельствует о далеко идущих связях мира железного века.

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Однако, важно отметить, что карникс был известен не только кельтам. Даки на территории современной Румынии также использовали этот инструмент. Этикетка "кельтский" несет в себе сложности, поскольку представление об общеевропейской кельтской культуре остается мифом.

На самом деле разные культуры обменивались элементами искусства и технологий на огромных расстояниях, и карникс — яркий пример этого.

Изготовленный из тонкой бронзовой трубки длиной более 3,5 м, карникс имел выразительные черты. На нижнем конце она заканчивалась мундштуком, а верхний конец расширялся в виде колокола, который часто украшали, чтобы он напоминал голову дикого кабана.

Историки предполагают, что инструмент мог иметь подвижный язычок, благодаря которому он издавал усиленный звук. На карниксе играли в вертикальном положении, что позволяло колоколу из головы кабана возвышаться над головами воинов. Его основной целью было создать больше шума и хаоса на поле боя.

Эхо шума галльской армии и громкие тона карникса произвели неизгладимое впечатление на греческого историка Полибия (206-126 гг. до н. э.). Он удивлялся множеству трубачей и трубачей, а также единым боевым кличам солдат, достигавшим кульминации в дезориентирующей какофонии, которая, казалось, исходила не только от инструментов и воинов, но и от окружающей местности, гармонизируя в эхах.

Изготовленный из тонкой бронзовой трубки длиной более 3,5 м, карникс имел выразительные черты Фото: Wikipedia

Так же римский историк Диодор Сикул описывал карникс и другие галльские трубы как особенно резкие и звонкие, идеально подходящие для бурного характера битвы.

В 2004 году археологи обнаружили тайник ритуально уничтоженного оружия — замечательную находку, включавшую десяток мечей, ножен, наконечников копий, щит, бронзовые шлемы, железный шлем, напоминающий лебедя, котел, останки животных и семь фрагментов карникса. До этого открытия находили только пять настоящих карниксов.

Один из самых исключительных образцов, Дескфордский карникс, найденный в Шотландии в 1816 году. Однако стоит отметить, что этот артефакт сохранил только колокольчик на голове кабана, не имея гривы, языка и трубки.

Также найдено изображение карниксов, в частности, на римском денарии, датированном 48 годом до н. э. Кроме того, на знаменитом Котле из Гундеструпа, найденном в датском торфянике, четко видно трех людей с карниксами.

В лесу — Тинтиньяк Карникс

С другой стороны, раскопки в Тинтиньяке принесли почти целый карникс, разбитый на 40 фрагментов. Когда его тщательно собрали, он имел впечатляющую длину почти 2 м, причем не хватало лишь одной секции трубки.

Его колокол имел форму головы кабана с выпяченными клыками и большими заостренными ушами. Отреставрированный Тинтиньяканский карникс является первым практически полным образцом, когда-либо найденным, и дает бесценную информацию о дизайне и конструкции инструмента.

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