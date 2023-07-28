Китай начал пробную эксплуатацию самого большого в мире солнечного радиотелескопа (фото)

Радиотелескоп состоит из 313 антенн-тарелок, расположенных по кругу, диаметр которого составляет 3,14 км. Обсерватория будет следить за активностью Солнца.

В ноябре прошлого года завершилось строительство самого большого в мире солнечного радиотелескопа, который создали китайские ученые. Через более чем полгода постоянных тестов его работоспособности началась пробная эксплуатация новой обсерватории, которая предназначена для наблюдений за активностью Солнца, пишет Space.

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Новая обсерватория для наблюдения за Солнцем и влиянием нашей звезды на космическую погоду была построена на юго-западе Китая. Даочэнский солнечный радиотелескоп (DSRT) являет собой сложную конструкцию в виде круга, которая состоит из 313 антенн-тарелок (диаметр каждой 6 м). Диаметр этого круга составляет 3,14 км, поэтому на данный момент созданная в Китае обсерватория являются самым большим радиотелескопом. В центре круга находится калибровочная башня высотой 100 м.

Диаметр этого круга составляет 3,14 км, поэтому на данный момент созданная в Китае обсерватория являются самым большим радиотелескопом Фото: CCTV

Более чем полгода китайские ученые проводили тестирование и настройку оборудования, и результаты показали, что радиотелескоп может с высокой точностью следить за активностью Солнца. Поэтому было принято решение начать пробную эксплуатацию DSRT.

С помощью большого количества тарелок телескоп собирает электромагнитное излучение Солнца, а затем эти данные объединяются и с помощью сложных алгоритмов ученые могут получить картину происходящего на нашей звезде.

Радиотелескоп состоит из 313 антенн-тарелок, расположенных по кругу Фото: CCTV

По словам китайских ученых, новый телескоп должен в непрерывном режиме проводить анализ активности нашей звезды и следить за появлением солнечных вспышек и корональных выбросов массы. Напоминаем, что подобные извержения на Солнце приводят к появлению геомагнитных бурь на Земле. Поэтому ученые хотят получить больше информации об этих явлениях.

Новый телескоп должен в непрерывном режиме проводить анализ активности нашей звезды Фото: CCTV

Также стало известно, что DSRT также будет использоваться для изучения пульсаров (особого типа нейтронных звезд), а также для отслеживания быстрых радиовсплесков (очень сильных выбросов энергии, которые приходят из далеких галактик).

Более подробно о строительстве телескопа DSRT и его возможностях Фокус уже писал.

Напоминаем, что Китай собирается запустить первый многоразовый космический корабль. В нем одновременно смогут находится 7 человек, как уже писал Фокус.

Фокус уже писал том, что астрофизики смогли выяснить, почему верхняя атмосфера Солнца имеет во сотни раз большую температуру, чем должна иметь.

Также Фокус писал о том, что ученые показали с помощью снимка далекой звезды, что произойдет с нашим Солнцем через 5 млрд лет.