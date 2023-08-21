Четыре главных показателя здоровья, о которых должен знать каждый взрослый человек

Если следить за этими показателями, то можно избежать появления сердечных приступов и инсультов.

Энн Нэйнан, врач общей практики из Лондона, Великобритания, считает, что самыми важными показателями здоровья являются нормальные индекс массы тела, уровень сахара в крови, холестерина и артериального давления. Если следить за тем, чтобы они были в норме, то таким образом можно избежать появление диабета, гипертонии, сердечных приступов и инсультов. Особенно это важно для людей среднего возраста, которым уже исполнилось 40 лет. Врач рассказала изданию Daily Mail как следить за этими показателями здоровья и почему они так важны.

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Артериальное давление

Высокое кровяное давление, также известное как гипертония, может незаметно убивать человека. Основными факторами, вызывающими появление гипертонии, являются избыточный вес, употребление большого количества соли и недостаточная физическая активность. Это может увеличить риск появления сердечных приступов, инсультов и деменции.

Высокое кровяное давление, также известное как гипертония, может незаметно убивать человека Фото: Pexels

"Если у вас высокое кровяное давление, то может даже не быть никаких симптомов, поэтому стоит каждый год проверят его уровень у врача. Если этот уровень очень высокий, в редких случаях могут появится головные боли, рвота и головокружение. Низкое кровяное давление обычно не является проблемой, но в некоторых случаях может вызвать обмороки и головокружение. Высокое артериальное давление негативно сказывается на здоровье сердечно-сосудистой системы и мозга. Поэтому за ним нужно следить",- говорит Нэйнан.

Артериальное давление измеряется в миллиметрах ртутного столба (мм рт.ст.). Результат представлен в виде двух чисел, систолического и диастолического. Первое число самое большое из двух, и оно показывает уровень кровяного давления, когда сердце выталкивает кровь в тело. Второе число меньше и показывает уровень давления, когда сердце отдыхает между ударами. Нормальным давлением считается уровень от 90/60 мм рт.ст. до 120/80 мм рт.ст. Если уровень давления выше 135/85 мм рт. ст., то это высокое артериальное давление, если ниже 89/59 мм рт. ст. — это низкое давление.

По словам Нэйнан, снизить артериальное давление могут:

сокращение употребления соли;

похудение, если есть избыточный вес;

регулярные занятия спортом;

сокращение употребления кофе;

избавление от курения, если вы курите.

Уровень сахара в крови

Высокий уровень сахара в крови может быть признаком диабета 2 типа. Чувство сильной жажды, обильное мочеиспускание, усталость и помутнение зрения —это признаки данной болезни. Она появляется, когда организм не вырабатывает достаточное количество инсулина или клетки организма, не реагируют должным образом на этот гормон.

Высокий уровень сахара в крови может быть признаком диабета 2 типа Фото: Tek Image/Getty Images

По словам Нэйнан, уровень сахара в крови обычно нужно проверять после рекомендации врача. Анализ крови на сахар показывает текущий уровень сахара в крови.

Ключом к контролю уровня сахара в крови являются следующие моменты:

нужно свести к минимуму употребление сахара, жиров и соли;

регулярно делать физические упражнения;

нужно снизить уровень стресса;

похудеть, если есть избыточный вес;

нужно хорошо спать не менее 8 часов.

По словам врача, изменение питания является одним из основных факторов предотвратить появление диабета 2 типа.

Уровень холестерина в крови

Холестерин — это жирное вещество, которое может накапливаться в крови. В основном это вызвано употреблением слишком большого количества жирной пищи, недостаточной физической нагрузкой, избыточным весом, курением и употреблением алкоголя, хотя это также может передаваться и по наследству.

Когда уровень холестерина в крови очень большой, то это вещество может блокировать кровеносные сосуды, и таким образом возрастет риск появления сердечных приступов и инсультов.

"Показать уровень холестерина может анализ крови. Если врач заметит какие-либо симптомы повышенного уровня холестерина в крови, то вам дадут такую рекомендацию", — говорит Нэйнан.

По словам врача, изменение питания может снизить уровень холестерина до нормального уровня. Врач рекомендует во избежание проблем сократить потребление колбас, сыра, пирожных и печенья, и есть больше орехов и рыбы.

Индекс массы тела (ИМТ)

Избыточный вес оказывает косвенное влияние на ваше здоровье Фото: Daily Mail

Избыточный вес оказывает косвенное влияние на ваше здоровье. Он может повлиять на риск появления сердечно-сосудистых заболеваний, сердечных приступов, инсультов, диабета и даже некоторых видов рака, таких как рак кишечника, щитовидной железы и молочной железы, говорит Нэйнан.

ИМТ — это наиболее широко используемый метод проверки нормального веса у человека. Его можно измерить, разделив свой вес на рост в метрах. Национальная служба здравоохранения США утверждает, что ИМТ 18,5 — это недостаточный вес, от 18,5 до 24,9 — это нормальный вес, от 25 до 29,9 — это избыточный вес, а от 30 и выше — это уже ожирение.

"Лучший способ снизить ИМТ, если у вас избыточный вес, можно с помощью здоровой низкокалорийной диеты и регулярных занятий спортом, говорит Нэйнан.

Как уже писал Фокус, результаты первого испытания на людях показали, что кишечные черви-паразиты успешно предотвращают диабет 2 типа.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.