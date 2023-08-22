Крысы и мыши в науке: более 1 миллиона ежегодно используют для экспериментов, но почему

Эксперименты на животных являются темой, которая вызывает жаркие дискуссии и этические проблемы в обществе. Некоторые люди ставят под сомнение необходимость их использования в научных исследованиях, тогда как другие считают, что это необходимо для обеспечения благополучия как людей, так и животных.

В недавнем исследовании рассматривают обоснования, лежащие в основе использования животных в научных исследованиях, преимущества и сложности, присущие этому направлению, а также этические критерии и правовые границы, регулирующие его проведение, пишет Nature World News.

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Исследования на животных включают испытания новых лекарств, вакцин, методов лечения или аппаратов; изучение происхождения и механизмов возникновения болезней; исследование фундаментальных биологических процессов, а также наблюдения или манипуляции с поведением, физиологией, генетикой или экологическими взаимодействиями животных.

Основным стимулом для использования животных в исследованиях является их биологическое родство с человеком и общая уязвимость к целому спектру заболеваний.

Мыши, ДНК которых на 98% повторяет ДНК человека, являются биологически близкими аналогами, тогда как крысы имеют аналогичную сердечно-сосудистую, дыхательную, нервную и пищеварительную системы.

Интеграция животных в исследования способствует более глубокому пониманию физиологических процессов, этиологии и прогрессирования болезней, а также стратегий предотвращения, диагностики, смягчения или облегчения этих недугов.

Мыши, ДНК которых на 98% повторяет ДНК человека, являются биологически близкими аналогами, тогда как крысы имеют аналогичную сердечно-сосудистую, дыхательную, нервную и пищеварительную системы Фото: Shutterstock

Это направление исследований также имеет потенциал для выявления новых стратегий для улучшения благосостояния как людей, так и животных. Это может охватывать разработку инновационных лекарств, вакцин, методов лечения или аппаратов; улучшение стандартов питания, гигиены или безопасности; уменьшение боли и страданий.

Сфера исследований на животных не является статичной, а наоборот, она постоянно развивается, реагируя на новые запросы, открытия и вызовы, возникающие в связи с научным прогрессом.

Ученые постоянно пытаются совершенствовать свои методологии, результаты и влияние, одновременно борясь с моральными и общественными опасениями, которые возникают в связи с их внедрением.

Кроме того, важно признать, что исследования на животных не проводят без учета этических соображений и регуляторных границ.

Использование животных в научных исследованиях регулируется рядом этических принципов, направленных на обеспечение того, чтобы такие исследования были оправданы потенциальными выгодами и потенциальный вред — смягчен.

Ученые постоянно пытаются совершенствовать свои методологии Фото: pexels.com

Эти принципы объединены в рамках "3R": сокращение (уменьшение количества используемых животных), совершенствование (использование менее инвазивных методов) и замена (замена альтернативами, не связанными с животными).

Целый ряд законов и руководящих принципов дополнительно диктует критерии и правила обращения с животными и их использования в исследованиях, образуя так регуляторный аппарат для надзора за такой деятельностью.

Кроме того, обязательным является соблюдение специальных правил, касающихся происхождения, содержания, лечения, тестирования, мониторинга, документирования и эвтаназии животных, участвующих в исследованиях.

Надзор требует присутствия компетентных лиц, разбирающихся в вопросах благополучия животных и этики.

Дискурс вокруг исследований на животных является сложным и поляризованным, что требует тщательного изучения и регулирования.

Почему мыши — лучшие кандидаты для исследований

Зная мотивы использования животных в исследованиях, взвесив преимущества и сложности, а также поняв этические парадигмы и правила, которые их охватывают, можно принимать взвешенные и добросовестные решения по исследованиям на животных.

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