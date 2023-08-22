Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Технологии и наука

Крысы и мыши в науке: более 1 миллиона ежегодно используют для экспериментов, но почему

этичность, мораль, исследования, животные, эксперименты, наука, мыши, крысы, болезни, благосостояние, лечение, общество, причины, улучшение, рак, лекарства, аппарат, методика
Фото: Caymia/Getty Images | Чаще всего в экспериментах используют мышей и крыс

Эксперименты на животных являются темой, которая вызывает жаркие дискуссии и этические проблемы в обществе. Некоторые люди ставят под сомнение необходимость их использования в научных исследованиях, тогда как другие считают, что это необходимо для обеспечения благополучия как людей, так и животных.

Related video

В недавнем исследовании рассматривают обоснования, лежащие в основе использования животных в научных исследованиях, преимущества и сложности, присущие этому направлению, а также этические критерии и правовые границы, регулирующие его проведение, пишет Nature World News.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Исследования на животных включают испытания новых лекарств, вакцин, методов лечения или аппаратов; изучение происхождения и механизмов возникновения болезней; исследование фундаментальных биологических процессов, а также наблюдения или манипуляции с поведением, физиологией, генетикой или экологическими взаимодействиями животных.

Основным стимулом для использования животных в исследованиях является их биологическое родство с человеком и общая уязвимость к целому спектру заболеваний.

Мыши, ДНК которых на 98% повторяет ДНК человека, являются биологически близкими аналогами, тогда как крысы имеют аналогичную сердечно-сосудистую, дыхательную, нервную и пищеварительную системы.

Интеграция животных в исследования способствует более глубокому пониманию физиологических процессов, этиологии и прогрессирования болезней, а также стратегий предотвращения, диагностики, смягчения или облегчения этих недугов.

этичность, мораль, исследования, животные, эксперименты, наука, мыши, крысы, болезни, благосостояние, лечение, общество, причины, улучшение, рак, лекарства, аппарат, методика Fullscreen
Мыши, ДНК которых на 98% повторяет ДНК человека, являются биологически близкими аналогами, тогда как крысы имеют аналогичную сердечно-сосудистую, дыхательную, нервную и пищеварительную системы
Фото: Shutterstock

Это направление исследований также имеет потенциал для выявления новых стратегий для улучшения благосостояния как людей, так и животных. Это может охватывать разработку инновационных лекарств, вакцин, методов лечения или аппаратов; улучшение стандартов питания, гигиены или безопасности; уменьшение боли и страданий.

Сфера исследований на животных не является статичной, а наоборот, она постоянно развивается, реагируя на новые запросы, открытия и вызовы, возникающие в связи с научным прогрессом.

Ученые постоянно пытаются совершенствовать свои методологии, результаты и влияние, одновременно борясь с моральными и общественными опасениями, которые возникают в связи с их внедрением.

Кроме того, важно признать, что исследования на животных не проводят без учета этических соображений и регуляторных границ.

Использование животных в научных исследованиях регулируется рядом этических принципов, направленных на обеспечение того, чтобы такие исследования были оправданы потенциальными выгодами и потенциальный вред — смягчен.

этичность, мораль, исследования, животные, эксперименты, наука, мыши, крысы, болезни, благосостояние, лечение, общество, причины, улучшение, рак, лекарства, аппарат, методика Fullscreen
Ученые постоянно пытаются совершенствовать свои методологии
Фото: pexels.com

Эти принципы объединены в рамках "3R": сокращение (уменьшение количества используемых животных), совершенствование (использование менее инвазивных методов) и замена (замена альтернативами, не связанными с животными).

Целый ряд законов и руководящих принципов дополнительно диктует критерии и правила обращения с животными и их использования в исследованиях, образуя так регуляторный аппарат для надзора за такой деятельностью.

Кроме того, обязательным является соблюдение специальных правил, касающихся происхождения, содержания, лечения, тестирования, мониторинга, документирования и эвтаназии животных, участвующих в исследованиях.

Надзор требует присутствия компетентных лиц, разбирающихся в вопросах благополучия животных и этики.

Дискурс вокруг исследований на животных является сложным и поляризованным, что требует тщательного изучения и регулирования.

Почему мыши — лучшие кандидаты для исследований

Зная мотивы использования животных в исследованиях, взвесив преимущества и сложности, а также поняв этические парадигмы и правила, которые их охватывают, можно принимать взвешенные и добросовестные решения по исследованиям на животных.

Ранее Фокус писал, как с помощью ДНК из лап белых медведей ученые смогут следить за популяциями этих животных на фоне мрачных прогнозов о возможном исчезновении всех белых медведей (Ursus maritimus) до конца века.