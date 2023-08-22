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Технології та наука

Щурі та миші в науці: понад 1 мільйон щороку використовують для експериментів, але чому

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Фото: мыши | Найчастіше в експериментах використовують мишей та щурів

Експерименти на тваринах є темою, яка викликає палкі дискусії та етичні проблеми в суспільстві. Деякі люди ставлять під сумнів необхідність їх використання в наукових дослідженнях, тоді як інші вважають, що це необхідно для забезпечення добробуту як людей, так і тварин.

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У нещодавньому дослідженні розглядають обґрунтування, що лежать в основі використання тварин у наукових вивчених, переваги та складнощі, притаманні цьому напрямку, а також етичні критерії та правові межі, які регулюють його проведення, пише Nature World News.

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Дослідження на тваринах включають випробування нових ліків, вакцин, методів лікування або апаратів; вивчення походження і механізмів виникнення хвороб; дослідження фундаментальних біологічних процесів, а також спостереження або маніпуляції з поведінкою, фізіологією, генетикою або екологічними взаємодіями тварин.

Основним стимулом для використання тварин у дослідженнях є їхня біологічна спорідненість з людиною та спільна вразливість до цілого спектру захворювань.

Миші, ДНК яких на 98% повторює ДНК людини, є біологічно близькими аналогами, тоді як щурі мають аналогічну серцево-судинну, дихальну, нервову та травну системи.

Інтеграція тварин у дослідження сприяє глибшому розумінню фізіологічних процесів, етіології та прогресування хвороб, а також стратегій запобігання, діагностики, пом'якшення або полегшення цих недуг.

етичність, мораль, дослідження, тварини, експерименти, наука, миші, щурі, хвороби, добробут, лікування, суспільство, причини, покращення, рак, ліки, апарат, методика Fullscreen
Миші, ДНК яких на 98% повторює ДНК людини, є біологічно близькими аналогами, тоді як щурі мають аналогічну серцево-судинну, дихальну, нервову та травну системи
Фото: Shutterstock

Цей напрям досліджень також має потенціал для виявлення нових стратегій для покращення добробуту як людей, так і тварин. Це може охоплювати розробку інноваційних ліків, вакцин, методів лікування чи апаратів; покращення стандартів харчування, гігієни чи безпеки; зменшення болю та страждань.

Сфера досліджень на тваринах не є статичною, а навпаки, вона постійно розвивається, реагуючи на нові запити, відкриття та виклики, що виникають у зв'язку з науковим прогресом.

Вчені постійно намагаються вдосконалювати свої методології, результати та вплив, одночасно борючись з моральними та суспільними побоюваннями, які виникають у зв'язку з їхнім впровадженням.

Крім того, важливо визнати, що дослідження на тваринах не проводять без урахування етичних міркувань і регуляторних меж.

Використання тварин у наукових дослідженнях регулюється низкою етичних принципів, спрямованих на забезпечення того, щоб такі дослідження були виправдані потенційними вигодами і потенційна шкода — пом'якшена.

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Вчені постійно намагаються вдосконалювати свої методології
Фото: pexels.com

Ці принципи об'єднані в межах "3R": скорочення (зменшення кількості тварин, яких використовують), вдосконалення (використання менш інвазивних методів) і заміна (заміна альтернативами, що не пов'язані з тваринами).

Ціла низка законів і керівних принципів додатково диктує критерії та правила поводження з тваринами та їх використання в дослідженнях, утворюючи так регуляторний апарат для нагляду за такою діяльністю.

Крім того, обов'язковим є дотримання спеціальних правил, що стосуються походження, утримання, лікування, тестування, моніторингу, документування та евтаназії тварин, які беруть участь у дослідженнях.

Нагляд вимагає присутності компетентних осіб, які знаються на питаннях добробуту тварин та етики.

Дискурс навколо досліджень на тваринах є складним і поляризованим, що вимагає ретельного вивчення і регулювання.

Чому миші - найкращі кандидати для досліджень

Знаючи мотиви використання тварин у дослідженнях, зваживши переваги та складнощі, а також зрозумівши етичні парадигми та правила, що їх охоплюють, можна приймати виважені та сумлінні рішення щодо досліджень на тваринах.

Раніше Фокус писав, як за допомогою ДНК з лап білих ведмедів науковці зможуть стежити за популяціями цих тварин на тлі похмурих прогнозів щодо можливого зникнення всіх білих ведмедів (Ursus maritimus) до кінця століття.