Падающие звезды и фейерверки. Ученые с помощью ИИ визуализировали оргазм (фото)
Исследователи использовали кардиомониторы, чтобы зафиксировать пик достижения сексуального удовольствия у 10 добровольцев.
Группа исследователей, которые представляют две международные компании по производству секс-игрушек, использовали ИИ для визуализации оргазма у 10 человек. Но перед этим они использовали кардиомониторы для записи ударов сердца, пишет Daily Mail.
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Исследователи применили новый подход к визуализации оргазма с помощью искусственного интеллекта. Для этого исследования они привлекли 5 мужчин и 5 женщин. Каждому участнику выдали кардиомониторы для регистрации ударов сердца во время достижения оргазма и секс-игрушки для того, чтобы был результат. Исследователи, которые являются представителями компаний по производству секс-игрушек решили визуализировать оргазм, потому как, по их словам, еще никогда этого никто успешно не делал.
По словам авторов эксперимента, их недавний опрос показал, что самыми популярными описаниями оргазма среди людей были "извержение вулкана", "фейерверк" и "падающая звезда". Но исследователям хотелось получить полную визуализацию с помощью ИИ.
"Мы объединили реальные данные, показатели кардиомониторов с новой технологией, чтобы создать максимально близкий к реальному образу оргазма человека. Выяснилось, что каждый образ является уникальным", — говорят исследователи.
После того, как данные, полученные кардиомониторами во время достижения оргазма участниками эксперимента передали программистам, те подключили к их обработке ИИ. Полученные изображения показывают мужские оргазмы в темно-фиолетовом цвете, а женские — в ярко-розовом. Формы визуализированных оргазмов абсолютно разные, хотя в них есть что-то общее. По словам авторов эксперимента, эти изображения ни в коем случае не являются идеальными, но они, как им кажется, хорошо визуализируют оргазм.
Согласно недавнему опросу жителей Великобритании, оказалось, что мужчины в среднем испытывают оргазм в четыре раза чаще, чем женщины. Всего 5% женщин заявили, что всегда испытывают оргазм во время полового акта, по сравнению с 20% мужчин. Пятая часть сексуально активных женщин заявила, что в результате они чувствовали себя расстроенными или разочарованными, но 11% признались, что привыкли к этому.
Фокус уже писал о том, что исследование показало, что существует три разных типа женского оргазма. Правда, женщины, увы, способны ощутить лишь один из этих трех типов.
Также Фокус писал о том, что ученые рассказали сколько раз в неделю люди должны заниматься сексом.
Эта статья основывается на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит лишь информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.