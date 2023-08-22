Падающие звезды и фейерверки. Ученые с помощью ИИ визуализировали оргазм (фото)

Исследователи использовали кардиомониторы, чтобы зафиксировать пик достижения сексуального удовольствия у 10 добровольцев.

Группа исследователей, которые представляют две международные компании по производству секс-игрушек, использовали ИИ для визуализации оргазма у 10 человек. Но перед этим они использовали кардиомониторы для записи ударов сердца, пишет Daily Mail.

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Исследователи применили новый подход к визуализации оргазма с помощью искусственного интеллекта. Для этого исследования они привлекли 5 мужчин и 5 женщин. Каждому участнику выдали кардиомониторы для регистрации ударов сердца во время достижения оргазма и секс-игрушки для того, чтобы был результат. Исследователи, которые являются представителями компаний по производству секс-игрушек решили визуализировать оргазм, потому как, по их словам, еще никогда этого никто успешно не делал.

Ученые с помощью ИИ визуализировали оргазм Фото: Daily Mail

По словам авторов эксперимента, их недавний опрос показал, что самыми популярными описаниями оргазма среди людей были "извержение вулкана", "фейерверк" и "падающая звезда". Но исследователям хотелось получить полную визуализацию с помощью ИИ.

Ученые с помощью ИИ визуализировали оргазм Фото: Daily Mail

"Мы объединили реальные данные, показатели кардиомониторов с новой технологией, чтобы создать максимально близкий к реальному образу оргазма человека. Выяснилось, что каждый образ является уникальным", — говорят исследователи.

Ученые с помощью ИИ визуализировали оргазм Фото: Daily Mail

После того, как данные, полученные кардиомониторами во время достижения оргазма участниками эксперимента передали программистам, те подключили к их обработке ИИ. Полученные изображения показывают мужские оргазмы в темно-фиолетовом цвете, а женские — в ярко-розовом. Формы визуализированных оргазмов абсолютно разные, хотя в них есть что-то общее. По словам авторов эксперимента, эти изображения ни в коем случае не являются идеальными, но они, как им кажется, хорошо визуализируют оргазм.

Ученые с помощью ИИ визуализировали оргазм Фото: Daily Mail

Согласно недавнему опросу жителей Великобритании, оказалось, что мужчины в среднем испытывают оргазм в четыре раза чаще, чем женщины. Всего 5% женщин заявили, что всегда испытывают оргазм во время полового акта, по сравнению с 20% мужчин. Пятая часть сексуально активных женщин заявила, что в результате они чувствовали себя расстроенными или разочарованными, но 11% признались, что привыкли к этому.

Фокус уже писал о том, что исследование показало, что существует три разных типа женского оргазма. Правда, женщины, увы, способны ощутить лишь один из этих трех типов.

Также Фокус писал о том, что ученые рассказали сколько раз в неделю люди должны заниматься сексом.

Эта статья основывается на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит лишь информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.