Вреда больше, чем пользы. Ученые выяснили, способствуют ли витамины развитию рака

Исследование группы ученых из Южной Кореи поясняет, какая пища может способствовать появлению злокачественных образований.

Ученые из Университета Сунгюнкван (Сеул, Южная Корея) хотели выяснить, могут ли микроэлементы, представляющие собой необходимые человеку питательные вещества (витамины и минералы), влиять на возникновение рака. Они изучили результаты предыдущих исследований, которые были неоднозначными: одни исследования указывали на связь между микронутриентами и риском развития рака, а другие — нет. Для решения этой проблемы они использовали уникальный подход, называемый менделевской рандомизацией (МР), чтобы получить более точные ответы, пишет News Medical.

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Менделевская рандомизация может показаться сложной, но это разумный способ использования генетики для понимания причинно-следственных связей. Она помогает исследователям избежать некоторых "подводных камней", которые могут возникнуть при проведении обычных исследований, таких как путаница факторов или предвзятость. В данном исследовании использовалась генетическая информация, связанная с микроэлементами, чтобы выяснить, действительно ли они связаны с исходом рака.

Удивительные результаты

Исследователи проанализировали множество данных из различных источников, чтобы выяснить, существует ли реальная связь между микронутриентами и раком. Они рассматривали такие вопросы, как генетические маркеры различных микроэлементов и их возможное влияние на различные виды рака. Полученные результаты оказались весьма интригующими.

Из всех рассмотренных связей было обнаружено, что более высокий уровень некоторых микроэлементов связан с повышенным риском развития определенных видов рака. Например, повышенное содержание магния в организме связано с повышенным риском развития рака молочной железы, а повышенное содержание витамина B12 — с повышенным риском развития колоректального рака.

Общая защита от рака отсутствует

Интересно, что если рассматривать всю картину в целом и рассматривать все виды рака вместе, то не было найдено никаких убедительных доказательств того, что микроэлементы в целом обеспечивают защиту от рака.

Данное исследование позволяет глубже понять взаимосвязь между микронутриентами и злокачественными образованиями. Оно позволяет предположить, что некоторые микроэлементы действительно могут быть связаны с повышенным риском развития определенных видов рака. Однако важно помнить, что это не означает, что следует полностью отказаться от этих питательных веществ. Микроэлементы играют важную роль в нашем общем здоровье, и для полного понимания их сложного взаимодействия с раком необходимы дополнительные исследования.

В заключение

Если вас беспокоит риск развития рака молочной железы или толстой кишки, то, возможно, стоит поговорить с врачом об уровне магния и витамина B12. Но помните, что это лишь одна часть головоломки. Факторы образа жизни, такие как поддержание здорового веса, физическая активность и отказ от курения, по-прежнему играют важную роль в снижении риска развития рака.

Хотя данное исследование позволило нам по-новому взглянуть на взаимосвязь между микроэлементами и раком, оно не является окончательным ответом на этот вопрос. Питание и рак — это сложные проблемы, и дальнейшие исследования помогут нам понять, как эти крошечные питательные вещества вписываются в общую картину нашего здоровья. Как всегда, при выборе рациона питания и образа жизни следует руководствоваться взвешенным и осознанным подходом.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.