Право на счастливое детство. Ученые победили смертельный рак поражающий самых беззащитных

В борьбе со страшным детским раком ученым удалось переломить ситуацию, превратив смертоносные клетки в безвредных помощников.

Детство — это время открытий, игр и роста. Но на некоторых детей мрачную тень бросает агрессивный рак, известный как рабдомиосаркома. Этот рак образуется в мышечных тканях, неконтролируемо растет и может привести к летальному исходу. Однако у семей, пострадавших от этого заболевания, есть обнадеживающие новости, пишет ScienceAlert.

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Недавно группа ученых нашла способ заставить эти раковые клетки-изгои вернуться к своей первоначальной функции — стать такими же, как все остальные здоровые мышечные клетки. Доктор Кристофер Вакок, молекулярный биолог из лаборатории Cold Spring Harbor, описывает эту сложную трансформацию простыми словами: "Опухоль попросту теряет все атрибуты рака". Как будто эти клетки, которые изначально были нацелены на размножение и распространение, вдруг переключают свое внимание на помощь мышцам в их сокращении. После трансформации они уже не могут вернуться к своей пагубной деятельности.

Чтобы понять важность этого открытия, давайте немного разберемся в корне проблемы. Все раковые опухоли не одинаковы. Они начинаются, когда клетки в определенных частях тела выходят из строя. В случае рабдомиосаркомы это клетки скелетных мышц. Это особенно болезненный для тысяч семей вид рака, поскольку он часто поражает детей и подростков. И лечить его нелегко: выживаемость в некоторых группах составляет всего 50-70%.

В медицинском мире говорят о концепции, называемой дифференцированной терапией. Не углубляясь в сложные процессы, можно сказать, что это метод лечения, который заставляет незрелые раковые клетки, по сути, расти в привычном русле. Вместо того чтобы позволять этим клеткам сеять хаос, ученые пытаются подтолкнуть их к созреванию в безвредные типы клеток.

Доктор Вакок и его коллеги уже успешно применяли этот метод в отношении другого рака, часто встречающегося у молодых людей. Следующая задача состояла в том, чтобы выяснить, может ли этот метод сработать в отношении рабдомиосаркомы. Многие считали, что до решения этой проблемы оставались десятилетия. Но благодаря новаторским методам команда выявила специфический белок — ядерный транскрипционный фактор Y (NF-Y), который может сыграть ключевую роль в победе над недугом.

Суть решения такова: раковые клетки рабдомиосаркомы вырабатывают особый белок, способствующий распространению рака. Группа исследователей обнаружила, что, деактивировав NF-Y, они могут отключить этот вредный белок. После этого клетки созревают и становятся обычными мышечными клетками, лишенными раковых свойств.

Это открытие является не только проблеском надежды для тех, кто борется с рабдомиосаркомой, но и может открыть путь к лечению других видов рака, так как последний стал уже не первой болезнью, которую победил этот подход. Если ученым удастся выяснить, как созревают различные раковые клетки, то они смогут разработать общую стратегию борьбы со многими видами рака, возвращая деструктивные клетки к своему прежнему облику и функциям.

По красноречивому выражению доктора Вакока, любая эффективная медицина начинается с чего-то, сколь незаметным ни был бы первый шаг. Это исследование может стать тем крохотным ростком, из которого вырастет могучее дерево, которое укроет миллионы нуждающихся людей в своей тени. Если из всего этого можно сделать какой-то вывод, то он заключается в том, что наука неустанно работает, приближаясь к гениальному и эффективному решению самых насущных медицинских проблем.

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