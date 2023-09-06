Диаметр 1 млрд световых лет. В космосе обнаружен гигантский пузырь: остался после рождения Вселенной

Ученые считают, что эта структура представляет собой "ископаемый" остаток зарождения всего космоса.

Согласно исследованию, опубликованному в издании The Astrophysical Journal, астрономы обнаружили новую гигантскую структуру в форме космического пузыря, которая окружает известные галактики и другие огромные структуры. Ученые считают, что этот пузырь является остатком зарождения Вселенной и он больше, чем предполагали теории, пишет SciTechDaily.

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Новая структура в виде огромного пузыря получила название Hoʻoleilana и находится она на расстоянии в 820 млн световых лет от нас. Существование таких структур предсказывает теория Большого взрыва и они появились в результате трехмерных колебаний, обнаруженных в веществе ранней Вселенной. Эти колебания называются барионные акустические колебания. По сути, это флуктуации плотности видимой барионной материи Вселенной, вызванные акустическими волнами плотности в первичной плазме ранней Вселенной.

Ученые выяснили, что этот пузырь намного больше, чем предсказывали теории и его диаметр составляет примерно 1 млрд световых лет, что указывает на высокую скорость расширения Вселенной в самом начале ее существования.

Ученые выяснили, что этот пузырь намного больше, чем предсказывали теории и его диаметр составляет примерно 1 млрд световых лет Фото: Scitech Daily

Согласно теории Большого взрыва, в первые 400 тысяч лет Вселенная была наполнена очень горячей плазмой. В этот период области с немного более высокой плотностью начали разрушаться под действием гравитации, а излучение способствовало расширению материи. По сути шла борьба между "светом и тьмой", то есть между гравитацией и излучением и она приводила к появлению колебаний в плазме.

Самые большие колебания, которые были похожи на рябь на поверхности водной глади, в ранней Вселенной зависели от расстояния, на которое могла пройти звуковая волна. Учитывая скорость звука в плазме, это расстояние составляло почти 500 млн световых лет. Когда Вселенная остыла, то остались обширные трехмерные колебания. В это же время на протяжении миллионов лет первые галактики начали формироваться внутри огромных, похожих на пузыри структур, которые были вызваны этими колебаниями.

Такие массивные структуры предсказаны теорией Большого взрыва и являются результатом трехмерных колебаний, обнаруженных в веществе ранней Вселенной, известные как барионные акустические колебания

Как показало исследование, Hoʻoleilana окружает одни из самых крупных структур во Вселенной. Например, это Великая стена CfA2 — структура из нитевидных скоплений галактик. Считается, что ее длина составляет примерно 500 млн световых лет, а ширина – 300 млн световых лет. Сюда входит скопления галактик под названием сверхскопление Волос Вероники и сверхскопление Геркулеса, а также Великую стену Слоуна — комплекс сверхскоплений галактик. Еще пузырь окружает сверхскопление Волопаса и войд Волопаса – пустоту диаметром в 330 млн световых лет, где почти нет галактик.

Фокус уже писал о том, что астрономы впервые изучили окраины активной сверхмассивной черной дыры. Ученые впервые наблюдали внешний край диска из материи, который окружает огромную черную дыру, что позволило оценить размер этой структуры.

Что касается войдов, то Фокус уже писал о том, что эти огромные участки пустоты разрывают Вселенную на части. Также Фокус подробно писал о том, что из себя представляет такая пустота в космосе, как войд Волопаса.