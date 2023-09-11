Оставаться в форме и укрепить здоровье. Советы врача о том, как легко бороться с лишним весом
Избежать распространенной и опасной проблемы ожирения совсем не сложно и не требует дорогих тренажеров и особого лечения, утверждает известный врач.
Сегодня ожирение является проблемой, затрагивающей здоровье сотен миллионов людей и массово сокращающей продолжительность жизни. Это, действительно, не просто проблема веса: за последние два десятилетия ожирение связано с ростом числа смертей, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Доктор Бретт Осборн, признанный нейрохирург, специализирующейся на профилактике заболеваний, считает, что добиться здорового тела проще, чем кажется, пишет Fox News.
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Руководствуясь многолетним опытом, доктор Бретт Осборн подготовил несколько советов, призванных помочь справиться с проблемой лишнего веса и укрепить общее здоровье тела. Простые и эффективные, по мнению врача, советы включают в себя:
- Принять на себя обязательство по позитивным изменениям. Прежде всего, решите для себя, что вы хотите что-то изменить. Постарайтесь за два месяца сбросить 3-5 килограмма жира, сохранив при этом мышцы. Мужчины могут стремиться к потере 0,5 кг в неделю, а женщины к отметке в 0,2 кг ежедневной потери веса. Для точного отслеживания доктор Осборн советует использовать медицинские весы. Сотрудничайте с другом или членом семьи для поддержки, чтобы оставаться ответственным и не допускать долгих перерывов. Да, поначалу ваш организм может сопротивляться этим изменениям, но помните, что главное — это стойкость. Со временем организм приспособится и вы почувствуете пользу, заявляет врач.
- Включите в занятия силовые тренировки. Мышцы — это не только эстетика. Наращивание мышц может ускорить метаболизм, контролировать уровень сахара в крови и способствовать сжиганию жира. Вместо того чтобы просто ходить, включите в тренировку силовые упражнения, такие как приседания, жим лежа, мертвые тяги, жим над головой и подтягивания. Если вы не уверены в правильности выполнения упражнений, проконсультируйтесь с фитнес-экспертом. Осборн советует женщинам не бояться набрать массу. По его словам, силовые тренировки сделают их сильными, не добавляя лишнего веса.
- Перейдите на более здоровую диету. Придерживайтесь диеты, которая минимально влияет на уровень сахара в крови, делая упор на продукты, богатые омега-3, клетчаткой и другими питательными веществами, способствующими борьбе с воспалением. Доктор Осборн рекомендует сократить потребление продуктов с высоким гликемическим индексом, таких как хлеб, макароны и рис. Вместо этого следует отдавать предпочтение овощам, особенно зелени. Для поддержания здоровья мышц в рацион включаются полезные жиры и умеренное количество белка.
- Контролируйте уровни стресса. Стресс — это скрытый саботажник прогресса. Хронический стресс может препятствовать потере жира и вызывать другие проблемы со здоровьем. Чтобы противостоять этому, ищите расслабляющие занятия, делайте перерывы и уделяйте время общению. Доктор Осборн отмечает, что в регионах, славящихся своими долгожителями, часто существуют сплоченные социальные структуры, что подчеркивает важность общества и активной социальной жизни для хорошего самочувствия.
- Следите за уровнем гормонов. С возрастом уровень гормонов может снижаться, что сказывается на телосложении. В частности, тиреоид и тестостерон играют важную роль в метаболизме и восстановлении мышц. Осборн советует проконсультироваться с врачом по поводу проверки уровня этих гормонов и обсудить, подходит ли вам заместительная гормональная терапия.
В сущности, на пути к здоровому телосложению не нужны ни модные тренажеры, ни специальные диеты, считает доктор Осборн. Речь идет о последовательном и осознанном выборе. Займитесь своим здоровьем и посылайте своему организму правильные и постоянные сигналы вашими действиями, чтобы увидеть и почувствовать разницу.
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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.