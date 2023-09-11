Оставаться в форме и укрепить здоровье. Советы врача о том, как легко бороться с лишним весом

Избежать распространенной и опасной проблемы ожирения совсем не сложно и не требует дорогих тренажеров и особого лечения, утверждает известный врач.

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Сегодня ожирение является проблемой, затрагивающей здоровье сотен миллионов людей и массово сокращающей продолжительность жизни. Это, действительно, не просто проблема веса: за последние два десятилетия ожирение связано с ростом числа смертей, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Доктор Бретт Осборн, признанный нейрохирург, специализирующейся на профилактике заболеваний, считает, что добиться здорового тела проще, чем кажется, пишет Fox News.

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Руководствуясь многолетним опытом, доктор Бретт Осборн подготовил несколько советов, призванных помочь справиться с проблемой лишнего веса и укрепить общее здоровье тела. Простые и эффективные, по мнению врача, советы включают в себя:

Принять на себя обязательство по позитивным изменениям. Прежде всего, решите для себя, что вы хотите что-то изменить. Постарайтесь за два месяца сбросить 3-5 килограмма жира, сохранив при этом мышцы. Мужчины могут стремиться к потере 0,5 кг в неделю, а женщины к отметке в 0,2 кг ежедневной потери веса. Для точного отслеживания доктор Осборн советует использовать медицинские весы. Сотрудничайте с другом или членом семьи для поддержки, чтобы оставаться ответственным и не допускать долгих перерывов. Да, поначалу ваш организм может сопротивляться этим изменениям, но помните, что главное — это стойкость. Со временем организм приспособится и вы почувствуете пользу, заявляет врач. Включите в занятия силовые тренировки. Мышцы — это не только эстетика. Наращивание мышц может ускорить метаболизм, контролировать уровень сахара в крови и способствовать сжиганию жира. Вместо того чтобы просто ходить, включите в тренировку силовые упражнения, такие как приседания, жим лежа, мертвые тяги, жим над головой и подтягивания. Если вы не уверены в правильности выполнения упражнений, проконсультируйтесь с фитнес-экспертом. Осборн советует женщинам не бояться набрать массу. По его словам, силовые тренировки сделают их сильными, не добавляя лишнего веса. Перейдите на более здоровую диету. Придерживайтесь диеты, которая минимально влияет на уровень сахара в крови, делая упор на продукты, богатые омега-3, клетчаткой и другими питательными веществами, способствующими борьбе с воспалением. Доктор Осборн рекомендует сократить потребление продуктов с высоким гликемическим индексом, таких как хлеб, макароны и рис. Вместо этого следует отдавать предпочтение овощам, особенно зелени. Для поддержания здоровья мышц в рацион включаются полезные жиры и умеренное количество белка. Контролируйте уровни стресса. Стресс — это скрытый саботажник прогресса. Хронический стресс может препятствовать потере жира и вызывать другие проблемы со здоровьем. Чтобы противостоять этому, ищите расслабляющие занятия, делайте перерывы и уделяйте время общению. Доктор Осборн отмечает, что в регионах, славящихся своими долгожителями, часто существуют сплоченные социальные структуры, что подчеркивает важность общества и активной социальной жизни для хорошего самочувствия. Следите за уровнем гормонов. С возрастом уровень гормонов может снижаться, что сказывается на телосложении. В частности, тиреоид и тестостерон играют важную роль в метаболизме и восстановлении мышц. Осборн советует проконсультироваться с врачом по поводу проверки уровня этих гормонов и обсудить, подходит ли вам заместительная гормональная терапия.

В сущности, на пути к здоровому телосложению не нужны ни модные тренажеры, ни специальные диеты, считает доктор Осборн. Речь идет о последовательном и осознанном выборе. Займитесь своим здоровьем и посылайте своему организму правильные и постоянные сигналы вашими действиями, чтобы увидеть и почувствовать разницу.

Ранее Фокус писал о новом простом способе накачать мышцы рук всего за 3 секунды 3 раза в неделю. Ученые считают, что частые, но короткие тренировки, принесут больше эффекта, чем редкие, но длительные.

Также Фокус писал о том, почему люди хрюкают в спортзале и действительно ли это помогает. В новом исследовании ученые сосредоточились на том, действительно ли ворчание может принести пользу тренировке.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.