Уничтожит любые супербактерии. Антибиотики могут заменить новой эффективной альтернативой

В гонке на выживание человечество, кажется, совершило прорывное открытие, сделав даже самые невосприимчивые к антибиотикам организмы поддающимися эффективному лечению.

На данный момент около 70% бактерий больше не поддаются влиянию хотя бы одного распространенного антибиотика, делая лечение болезней куда более сложным. И, что еще хуже, с 2000 года мы нашли только пять новых типов антибиотиков. Но, судя по всему, ученые смогли найти решение этой усугубляющейся проблеме, пишет New Atlas.

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Супербактерии – это бактерии, которые смеются в лицо всем имеющимся у нас в арсенале антибиотикам. Такая адаптивность к имеющемуся скудному набору антибиотиков не сулит ничего хорошего, ведь даже самые привычные и легкие заболевания могут превратиться в настоящие смертельные эпидемии без возможности их лечения. И наука не сбавляет темпы в гонке на выживание с адаптирующимися бактериями.

В этом же направлении работает группа ученых из австралийского Мельбурнского королевского технологического университета (RMIT) и Университета Южной Австралии. Они сделали захватывающее открытие. Их оружие в борьбе с этими супербактериями, это крошечные хлопья вещества, называемого черным фосфором.

Черный фосфор — это, наверное, даже звучит круто и внушительно, и так оно и есть. Подобно тому как графит состоит из множества слоев вещества, называемого графеном, черный фосфор состоит из слоев вещества, называемого фосфореном. И самое интересное это то, что, когда черный фосфор становится очень тонким, он может вырабатывать нечто, называемое реактивными видами кислорода. Вам не нужно знать все тонкости этих видов. Достаточно знать, что они являются своеобразным криптонитом для адаптировавшихся к лечению бактериальных клеток.

Когда исследователи испытали крошечные хлопья черного фосфора (КХЧФ) на супербактериях, таких как печально известный золотистый стафилококк и другие, результаты оказались впечатляющими. Уже через 24 часа было уничтожено более 99% этих вредных бактериальных клеток. Что еще лучше, так это факт того, что после выполнения своей работы КХЧФ просто распадались. Они как герои, которые исчезают в ночи после того, как спасли нас от неминуемой гибели.

Ученые также проверили, насколько эффективны эти КХЧФ в сравнении с известным антибиотиком при лечении ран у мышей. Оба препарата одинаково хорошо уничтожали золотистый стафилококк. Кроме того, КХЧФ способствовали более быстрому и качественному заживлению ран: 80% ран закрылись всего через неделю.

Самое интересное в этом открытии заключается в том, что КХЧФ можно не только посыпать на пораженные поверхности. Их можно добавлять в такие повседневные материалы, как повязки и гели. Представьте себе мир, в котором ваш пластырь или гель не просто закрывает рану, а активно и крайне эффективно борется с сильнейшей инфекцией.

Исследователи настроены оптимистично. Они считают, что черный фосфор может стать переломным моментом в борьбе с супербактериями, особенно в лечении ран. Они стремятся вывести это открытие на новый уровень и ищут партнеров, которые помогли бы им внедрить эту технологию в больницах и клиниках по всему миру.

В мире, где супербактерии постоянно совершенствуют свою защиту, отрадно осознавать, что ученые разрабатывают новые стратегии победы над этими смертельно опасными организмами. Возможно, черный фосфор станет тем самым неожиданным героем, которого мы так долго ждали и избавит наше будущее от этих опасных и вездесущих вредителей.

Ранее Фокус писал о нахождении антибиотика, против которого даже у супербактерий нет шансов. По мере того, как супербактерии становятся все сильнее, неприметный образец почвы в руках науки смог нанести им тяжелый удар, от которого они, возможно, не смогут оправиться.

Также Фокус писал о том, что супербактерии научились использовать вездесущий микропластик для размножения. Исследователи считают это серьезной угрозой для общественного здравоохранения.

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