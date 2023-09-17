Пятьдесят оттенков смерти. Ученые узнали, что рак горла провоцируется определенным видом секса

Растущие случаи орофарингеального рака заставили ученых провести исследование, выявившее серьезную опасность для людей, страдающих от вируса папилломы человека.

В последнее время во многих странах участились случаи заболевания раком горла. Если быть точнее, наблюдается всплеск заболеваемости конкретным раком горла, называемым орофарингеальным раком, который поражает миндалины и заднюю стенку глотки. Привлекает внимание тот факт, что этот вид рака в настоящее время встречается чаще, чем рак шейки матки, пишет ScienceAlert.

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Чем же вызван такой стремительный рост? Главным виновником является вирус, названный вирусом папилломы человека (ВПЧ). Это тот же самый вирус, который, как известно, вызывает рак шейки матки. Этот вирус распространяется при интимных связях, в частности через оральную близость. Чем чаще в течение жизни человек вступает в оральную близость с различными партнерами, тем выше риск. У людей, имеющих шесть и более оральных половых партнеров в течение жизни, риск в 8,5 раз выше по сравнению с теми, кто не имеет орального секса.

Опросы показывают, что оральная близость является распространенной практикой: 80% взрослых, участвовавших в исследовании, проведенном в Великобритании, отметили, что в какой-то момент занимались ею. Но даже если многие люди подвергались воздействию вируса ВПЧ, лишь у немногих развивался этот тип рака горла. Большинство из нас могут заразиться ВПЧ, но могут естественным образом избавиться от него. Однако у некоторых людей вирус остается, возможно, из-за проблем с иммунной системой, и в конечном итоге изменяет их ДНК таким образом, что это приводит к раку.

Схема расположения ротоглотки в горатни человека Фото: Wikimedia Commons

Так можем ли мы защитить себя? Да, и вакцины являются важным механизмом защиты. Во многих странах проводится вакцинация молодых девушек против ВПЧ, чтобы защитить их от рака шейки матки. Хорошая новость заключается в том, что эти вакцины могут также защищать от ротового варианта ВПЧ. Если вакцинируется достаточное количество девочек, то это косвенно защищает и мальчиков — явление, называемое коллективным иммунитетом. Но вот в чем загвоздка: для того чтобы эта защита была эффективной, необходимо, чтобы вакцинацией было охвачено подавляющее большинство — более 85% девочек в обществе.

Однако в реальных условиях охват вакцинацией не всегда является идеальным. Например, в США в 2020 году только около 54% подростков получили необходимые дозы вакцины. Осознавая эту необходимость, некоторые страны, в том числе США, Великобритания и Австралия, стали рекомендовать вакцинацию и мальчиков.

Однако проблемы остаются. Некоторые люди с сомнением относятся к вакцине против ВПЧ из-за опасений по поводу безопасности, отсутствия необходимости в ней или из-за социальных проблем. Недавняя глобальная пандемия сделала кампании по вакцинации еще более сложными. Из-за COVID-19 все большее число людей скептически относятся к вакцинам в целом, хотя множество исследований не раз подтверждали их необходимость и безопасность.

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