150 метров сквозь твердую породу: ученые обнаружили древний римский тоннель в Турции (фото)

В районе Бесни турецкой провинции Адияман ученые обнаружили тоннель, которому 1 700 лет. Исследователи считают, что его выкопали римляне, чтобы орошать свои земли водой из реки.

Найденный тоннель, длиной 150 метров, высечен в горе. Интересно то, что о нем уже давно было известно местным жителям, но власти обратили на него внимание только недавно. Этот тоннель шириной примерно 80 сантиметров, а высотой от 1,5 до 2 метров. Его основным назначением было направлять воду из реки Софраз, протекающей неподалеку, для орошения полей римлян, пишет Arkeonews.

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Техника, примененная при создании этого тоннеля, имеет историческое значение. Римляне унаследовали искусство строительства таких водопроводных тоннелей, известных как куникулы, от этрусков, которые впервые применили метод "qanat" в шестом веке до нашей эры.

Этот способ включал нагрев поверхности скалы с последующим быстрым охлаждением холодной водой Фото: Arkeonews

Этот способ включал нагрев поверхности скалы с последующим быстрым охлаждением холодной водой. Использованный метод позволил римлянам преодолеть огромные трудности, связанные с непроходимыми горными породами, даже если это означало посвятить строительству тоннеля годы, а то и десятилетия.

Чтобы исследовать это захватывающее сооружение, Мехмет Алкан, директор музея Адияман, отправился в экспедицию вместе с Абдуллой Гюллю, старостой деревни Гечитли. Также в этом районе ученые обнаружили жилые помещения и скальные гробницы римского периода.

Алкан выразил свое восхищение тоннелем, отметив: "Мы обнаружили, что этот туннель, который датируется 3-м веком нашей эры, или 1 700 лет назад, построен для транспортировки воды из реки Софраз к полям на противоположной стороне жилой зоны. Этот туннель, демонстрирующий исключительное мастерство и служащий великолепным произведением искусства, является самым длинным водным туннелем, найденным в Адиямани".

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