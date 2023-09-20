Болезни скрываются на виду. Ученые обнаружили серьезный рассадник бактерий в больницах

Проведя подробное исследование сточных вод в лечебных учреждениях, ученые выявили места, кишащие вредными бактериями. И что еще хуже – многие из них устойчивы к антибиотикам.

Когда мы оказываемся в больнице, местные умывальники, краны и уборные являются единственным источником гигиены с доступом к чистой воде. Но безопасность подобных общедоступных источников вызывает опасение у некоторых людей. Недавнее исследование, проведенное в Великобритании и Ирландии, пролило свет на эту тему и выявило некоторые удивительные и, порой, настораживающие факты о системах водоотведения в больницах, пишет Medical News.

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Группа исследователей сосредоточила свое внимание на системе водоотведения университетской больницы Лимерика. Они хотели узнать больше об источниках инфекции и наличии генов устойчивости к антибиотикам, которые часто называют генами AMR и являются причиной трудного лечения многих заболеваний.

Одной из основных проблем в здравоохранении сегодня является рост числа инфекций, которые больше не реагируют на различные препараты. Более того, предыдущие исследования связывают некоторые вспышки инфекций в больницах с грязными раковинами для мытья рук. Цель группы исследователей заключалась в том, чтобы понять, где могут скрываться эти неуступчивые микробы и как с ними лучше всего бороться.

Для этого были взяты пробы из различных частей канализационной системы больницы, таких как раковины, туалеты и душевые. Они также проанализировали бактерии, полученные от пациентов с инфекциями, устойчивыми к антибиотикам.

Главным результатом стало то, что наибольшее разнообразие микробов было обнаружено в раковинах, затем в туалетах и душевых. В образцах было обнаружено 256 типов микробов. Доминировали две основные группы, называемые протеобактериями и актинобактериями.

В этих образцах были обнаружены гены, которые делают микробы устойчивыми к широко используемым антибиотикам. Интересно, что эти гены были обнаружены не только у одного вида бактерий. Различные бактерии, по-видимому, совместно используют эти гены устойчивости. Это может быть связано с их сходной эволюцией или просто с передачей генов друг другу.

В бактериях, полученных от пациентов, также было обнаружено множество генов устойчивости. Когда исследователи сравнили их с образцами сточных вод, они заметили много общего. Это означает, что одни и те же гены резистентности могут перемещаться между сточными водами больницы и ее пациентами.

Чем же подобное исследование является полезным для нас – частых завсегдатаев больниц и госпиталей? Огромное количество общих генов между больничной средой и пациентами позволяет предположить, что эти гены, особенно устойчивые к распространенным антибиотикам, могут перемещаться из одного места в другое. Это создает потенциальный риск для пациентов, которые могут стать переносчиками множества трудноизлечимых заболеваний.

В больницах часто используется большое количество антимикробных препаратов — веществ, убивающих или останавливающих рост микробов, для предотвращения инфекций. Исследование показывает, что, возможно, необходимо более тщательно подходить к вопросу о том, сколько и каких препаратов используется. Это позволит снизить вероятность возникновения устойчивости к антибиотикам у бактерий, так как чрезмерная их подверженность средствам гигиены лишь ускорит их адаптацию к ним и сведет их пользу к нулю.

Это исследование использовало преимущества передовых генетических методов для понимания проблемы, так как традиционные методы могли бы упустить некоторые из этих деталей. Однако в ходе исследования ученым все равно не удалось выяснить, что появилось раньше: устойчивые микробы в сточных водах или устойчивые инфекции у пациентов. Похоже, что в полку извечных споров о курице и яйце и их производных есть новоприбывшая тема для дискуссий и дальнейшего изучения.

Данное исследование предоставило четкую картину того, как может распространяться устойчивость к антибиотикам в больничных условиях и как легко пациенты, никогда не контактирующие друг с другом могут передавать между собой различные вредные бактерии. Оно подчеркивает необходимость разработки более эффективных стратегий профилактики инфекций в больницах. В конце концов, если мы обращаемся к больницам за помощью, то не менее важно обеспечить их безопасность и предотвратить любые возможные всплески инфекций, а соответственно и эпидемиологических ситуаций.

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