Опасность повсюду. 4 способа противостоять распространенным невидимым паразитам

Последний уникальный случай передачи червя от рептилии к человеку служит мрачным напоминанием о количестве микроскопических убийц и вредителей, окружающих нас ежедневно.

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Обычный визит к врачу из-за депрессии и забывчивости, закончился ужасом для жительницы Австралии, когда она узнала, что в ее мозгу поселился живой червь. Звучит как что-то из ужастика, но эта история реальна и уже успела облететь весь мир. Именно этот случай, как никогда, заставляет вспомнить список коварных и распространенных паразитов, правила гигиены и профилактические меры от них, о которых пишет The Conversation.

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Врачи из Канберры были поражены, когда извлекли из мозга женщины нематоду, или круглого червя, длиной 7,6 см. Этот червь, идентифицированный как O. robertsi, обычно обитает на ковровых питонах в Австралии. Возможно, женщина подцепила паразита, когда собирала зелень варригала, вступив в контакт с фекалиями змеи и яйцами паразита, содержащимися в них.

Прежде чем делать поспешные выводы, необходимо понять, что это исключительно редкий случай. Хотя "мозговые черви" могут показаться чем-то из фантастического триллера, это не то, из-за чего обычному человеку нужно терять сон. Однако есть и другие паразиты, встречающиеся гораздо чаще, о которых мы должны знать.

Вы наверняка слышали об острицах — крошечных существах, которые, как считается, поражают более миллиарда человек во всем мире. В основном они вызывают зуд и передаются от человека к человеку. Нет, вы не заразитесь ими от своих домашних животных, но зашедшие на кофе друзья могут сомнительно отблагодарить вас за ваше гостеприимство.

Кроме того, существует лямблия (Giardia) — паразит, передающийся через воду и вызывающий такие проблемы с желудком, как вздутие живота, тошнота и усталость. Эти паразиты распространяются через цисты в фекалиях и могут сохраняться в течение нескольких месяцев, пока, к сожалению, не попадут в организм человека.

И раз уж тема паразитов продолжает развиваться, нельзя не упомянуть и анкилостомы. Они обитают в почве и могут поражать легкие и кишечник, приводя к таким проблемам, как анемия. Но есть и хорошие новости: эти повседневные паразиты, в отличие от круглых червей, не стремятся в мозг.

Токсоплазма, присутствующая примерно у 30-50% населения земного шара, может оставаться в организме в течение многих лет. Особенно опасна она для беременных женщин и людей с ослабленной иммунной системой. Этот паразит обычно ассоциируется с домашними кошками и сырым мясом.

Кроме того, ленточные черви тоже иногда решают, что мозг — это уютный дом, и вызывают различные проблемы, от головных болей до серьезных когнитивных нарушений. Особая амеба Naegleria fowleri, обитающая в теплых водах, к сожалению, может быть смертельно опасной, если попадает в мозг.

Паразиты могут казаться вездесущими, но, соблюдая некоторые меры предосторожности, которые советует Винсент Хо, старший преподаватель медицины и академический гастроэнтеролог Университета Западного Сиднея, можно снизить риск нежелательной встречи с ними:

Коварная свинина: Всегда тщательно проваривайте свинину. Если вы путешествуете в районах, где санитарные условия вызывают опасения, лучше вовсе отказаться от свинины.

Опасности в глубинах: Подумайте дважды, прежде чем нырять в теплые пресные водоемы, особенно если есть вероятность того, что в них может обитать смертельно опасная бактерия Naegleria fowleri.

Спасительная привычка: Такое простое действие, как мытье рук, может уберечь вас от множества инфекций. Поэтому мойте руки с мылом не менее 20 секунд, ополосните и вытрите насухо.

Опасность внешнего мира: Всегда носите обувь на улице, особенно в сельской местности. Мойте ее, а еще лучше — оставляйте на улице, избегая попадания нежеланных паразитов в ваш дом.

В заключение следует отметить, что, хотя история о червяке в мозгу, конечно, ужасающая, важно помнить, что такие случаи редки. Если быть внимательным и соблюдать некоторые меры предосторожности, то можно держать этих незваных гостей на безопасном расстоянии от вашего организма. Будьте информированы и будьте в безопасности!

Ранее Фокус писал о том, что дальтонизм начали лечить с помощью генной терапии. Ученые впервые наделили небольшую группу дальтоников способностью воспринимать цвет, дав надежду на красочное будущее сотням тысяч людей.

Также Фокус писал о том, что 46000-летние древние черви возродились после вечности, проведенной в сибирской мерзлоте. Исследователи отмечают, что древний крошечный червь попросту проснулся после тысячи лет "спячки" во льдах.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.