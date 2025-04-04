Рецепты на Пасху: как приготовить вкуснейшую курицу в духовке

Курица – продукт, который одинаково популярен как в приготовлении повседневных блюд, так и для создания кулинарных шедевров на праздничный стол. Если вы ищете интересные рецепты к Пасхе, возьмите на заметку рецепт курицы, запеченной с тыквой и айвой.

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Как приготовить это блюдо, рассказала и показала кулинарный блогер Катерина Мовчан на своей странице в Instagram.

Курица, запеченная с тыквой и айвой

Ингредиенты:

тушка курицы – 1 шт;

айва – 2 шт;

тыква – 400 гр;

чеснок – 6-7 зубчиков;

соевый соус – 3 ст. л;

соль и перец по вкусу;

специи к курице – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Курицу хорошо помыть и обсушить бумажными полотенцами. Для маринада смешать соевый соус и соль. Так нужно, чтобы тушка хорошо просолилась, потому что солености только соуса будет недостаточно. Туда же добавить перец и специи.

Курицу натереть снаружи и внутри и оставить на час.

Разогреть духовку до 180 градусов (режим верх-низ, без конвекции).

Тыкву очистить от кожуры и семян. Порезать тыкву и айву крупными кубиками, а чеснок – пластинками. Все перемешать.

Внутрь курицы выложить половину тыквы, айвы и чеснока. Поместить тушку в рукав для запекания. Можно сначала положить курицу в рукав, а затем начинять. В рукав также отправить остаток тыквы, айвы и чеснока. Заязать края рукав.

Отправить курицу в духовку на час-полтора.

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