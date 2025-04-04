Рецепты на Пасху: как приготовить вкуснейшую курицу в духовке
Курица – продукт, который одинаково популярен как в приготовлении повседневных блюд, так и для создания кулинарных шедевров на праздничный стол. Если вы ищете интересные рецепты к Пасхе, возьмите на заметку рецепт курицы, запеченной с тыквой и айвой.
Как приготовить это блюдо, рассказала и показала кулинарный блогер Катерина Мовчан на своей странице в Instagram.
Курица, запеченная с тыквой и айвой
Ингредиенты:
- тушка курицы – 1 шт;
- айва – 2 шт;
- тыква – 400 гр;
- чеснок – 6-7 зубчиков;
- соевый соус – 3 ст. л;
- соль и перец по вкусу;
- специи к курице – 1 ст. л.
Способ приготовления:
Курицу хорошо помыть и обсушить бумажными полотенцами. Для маринада смешать соевый соус и соль. Так нужно, чтобы тушка хорошо просолилась, потому что солености только соуса будет недостаточно. Туда же добавить перец и специи.
Курицу натереть снаружи и внутри и оставить на час.
Разогреть духовку до 180 градусов (режим верх-низ, без конвекции).
Тыкву очистить от кожуры и семян. Порезать тыкву и айву крупными кубиками, а чеснок – пластинками. Все перемешать.
Внутрь курицы выложить половину тыквы, айвы и чеснока. Поместить тушку в рукав для запекания. Можно сначала положить курицу в рукав, а затем начинять. В рукав также отправить остаток тыквы, айвы и чеснока. Заязать края рукав.
Отправить курицу в духовку на час-полтора.
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