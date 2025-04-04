Рецепти на Великдень: як приготувати смачну курку в духовці
Курка — продукт, який однаково популярний як у приготуванні повсякденних страв, так і для створення кулінарних шедеврів на святковий стіл. Якщо ви шукаєте цікаві рецепти до Великодня, візьміть на замітку рецепт курки, запеченої з гарбузом і айвою.
Як приготувати цю страву, розповіла і показала кулінарна блогерка Катерина Мовчан на своїй сторінці в Instagram.
Курка, запечена з гарбузом та айвою
Інгредієнти:
- тушка курки – 1 шт;
- айва – 2 шт;
- гарбуз – 400 г;
- часник – 6-7 зубчиків;
- соєвий соус – 3 ст. л;
- сіль і перець за смаком;
- спеції до курки – 1 ст. л.
Спосіб приготування:
Курку добре помити й обсушити паперовими рушниками. Для маринаду змішати соєвий соус і сіль. Так потрібно, щоб тушка добре просолилася, бо солоності тільки соусу буде недостатньо. Туди ж додати перець і спеції.
Курку натерти зовні та всередині й залишити на годину.
Розігріти духовку до 180 градусів (режим верх-низ, без конвекції).
Гарбуз очистити від шкірки та насіння. Порізати гарбуз і айву великими кубиками, а часник — пластинками. Усе перемішати.
Всередину курки викласти половину гарбуза, айви та часнику. Помістити тушку в рукав для запікання. Можна спочатку покласти курку в рукав, а потім начиняти. У рукав також відправити залишок гарбуза, айви та часнику. Зав'язати краї рукав.
Відправити курку в духовку на годину-півтори.
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