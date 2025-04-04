Рецепти на Великдень: як приготувати смачну курку в духовці

Курка — продукт, який однаково популярний як у приготуванні повсякденних страв, так і для створення кулінарних шедеврів на святковий стіл. Якщо ви шукаєте цікаві рецепти до Великодня, візьміть на замітку рецепт курки, запеченої з гарбузом і айвою.

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Як приготувати цю страву, розповіла і показала кулінарна блогерка Катерина Мовчан на своїй сторінці в Instagram.

Курка, запечена з гарбузом та айвою

Інгредієнти:

тушка курки – 1 шт;

айва – 2 шт;

гарбуз – 400 г;

часник – 6-7 зубчиків;

соєвий соус – 3 ст. л;

сіль і перець за смаком;

спеції до курки – 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Курку добре помити й обсушити паперовими рушниками. Для маринаду змішати соєвий соус і сіль. Так потрібно, щоб тушка добре просолилася, бо солоності тільки соусу буде недостатньо. Туди ж додати перець і спеції.

Курку натерти зовні та всередині й залишити на годину.

Розігріти духовку до 180 градусів (режим верх-низ, без конвекції).

Гарбуз очистити від шкірки та насіння. Порізати гарбуз і айву великими кубиками, а часник — пластинками. Усе перемішати.

Всередину курки викласти половину гарбуза, айви та часнику. Помістити тушку в рукав для запікання. Можна спочатку покласти курку в рукав, а потім начиняти. У рукав також відправити залишок гарбуза, айви та часнику. Зав'язати краї рукав.

Відправити курку в духовку на годину-півтори.

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