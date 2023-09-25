Шотландская красавица бронзового века: ученые восстановили лицо женщины, жившей 5 тысяч лет назад

Об этой женщине, которую назвали Женщиной Верхнего Ларджи в честь карьера Верхнего Ларджи, известно немного. Она оставалась похороненной в течение тысячелетий, пока в 1997 году экскаваторы на каменном карьере неожиданно не откопали ее кости.

Реконструкция, которую выставили 3 сентября в музее Килмартина в Шотландии, показывает молодую женщину с темными заплетенными волосами, одетую в наряд из оленьей шкуры. Кажется, она смотрит на кого-то рядом, пишет Live Science.

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"Делая реконструкцию, я обычно думаю, что мы заглядываем в их мир, [то есть] они нас не видят, — рассказал Оскар Нильссон, судебный художник из Швеции, который создал лицо женщины, — Я подумал, что это может быть интересной идеей, чтобы немного перевернуть это, и на самом деле думать, что она нас видит. И, как видите, она смотрит на нас немного свысока (я не обвиняю ее за это...)!".

После находки женщины из Верхней Ларджи анализ скелета и зубов показал, что она, вероятно, умерла в возрасте 20 лет и пережила периоды болезни или недоедания. Радиоуглеродный анализ показал, что она жила между 1500 и 2200 годами до н. э., в эпоху ранней бронзы, сообщает музей.

Между тем анализ различных изотопов или версий стронция и кислорода в ее останках позволил предположить, что она выросла в Шотландии, но команда не смогла извлечь ее ДНК, поэтому ее этническое наследие, включая цвет кожи, глаз и волос, неизвестно.

Однако археологи нашли в ее могиле обломки глиняной посуды, что указывает на то, что она была частью культура колоколообразных бокалов, названной так за колоколообразные стаканы, которые носили ее обитатели. Исследования показывают, что эта культура зародилась в Центральной Европе у людей, чьи предки происходили из Евразийской степи.

В конце концов, культура достигла Британии примерно в 2400 году до н. э. Данные ДНК указывают на то, что культура бокалов заменила большинство жителей Британии, включая неолитические сообщества, которые построили такие памятники, как Стоунхендж.

Для реконструкции женщины из Верхнего Ларджи ее череп просканировали с помощью компьютерной томографии (КТ), а затем напечатали на 3D-принтере в Шотландии. Однако "у нее отсутствовала нижняя челюсть, а левая часть черепа находилась в довольно фрагментированном состоянии, — сказал Нильссон, — Следовательно, первое, что я должен был сделать, это восстановить левую часть ее черепа. А затем создать нижнюю челюсть, что, конечно, было довольно сложным вопросом".

В то же время Нильссон принял во внимание возраст, пол, вес и этническую принадлежность женщины, поскольку именно эти факторы помогают определить толщину тканей.

Нильссон вытащил из таблицы современных людей, которые соответствуют этим характеристикам, а затем использовал их измерения тканей, чтобы начать лепить реконструкцию. Колышки, размещенные на реплике черепа, помогли ему измерить глубину тканей, которые он затем покрыл пластилином, когда лепил лицевые мышцы. Исходя из контуров черепа, он отметил, что глаза женщины из Верхней Ларджи были широко расставлены, а нос широкий и, "вероятно, немного повернут кверху". У нее также был округлый лоб и широкий рот.

"Мне показалось интересным, что после ее реконструкции я не увидел значительных признаков недоедания, — сказал Нильссон, — У нее был очень округлый лицевой скелет, что помогало ей выглядеть немного здоровее, чем она могла бы быть".

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