Тысячи детских жизней в обмен на прибыль: молочный скандал 19-го века, который убил младенцев

Скандал с молочным напитком это страшная страница в истории Америки. Из-за некачественного продукта, который изготавливали на винокурнях, умерли тысячи детей, пока журналисты не раскрыли правду.

В 1850-х годах Нью-Йорк охватила непонятная эпидемия, которая затронула самых уязвимых жителей города — младенцев. Примерно 8 000 младенцев ежегодно умирали в результате диареи, о чем писала газета The New York Times, пишет Big Think.

Во времена, лишенные передовой медицинской диагностики, врачи решали сложную задачу — найти неуловимого виновника этой эпидемии детской смертности. Общественность, переполненная догадками, выдвигала теории, начиная от дефицита питания и заканчивая болезнями пищеварения, такими как детская холера. Только в 1858 году журналист Фрэнк Лесли начал неустанную гонку за правдой и в конце концов разоблачил злоумышленника — молоко.

Точнее, это было молочное пойло — испорченный продукт, который образовывался в результате скармливания дойным коровам остатков браги, отработанной на Манхэттенской и Бруклинской винокурнях. Эта своеобразная практика возникла из-за стремления получить прибыль от отходов.

Социальное и экономическое давление эпохи побуждало женщин преждевременно отлучать своих младенцев от груди. Доктор Мелани Дюпюи, автор книги "Опасное пищеварение: политика американских диетических советов", отмечает, что женщины среднего класса также сталкивались с этой дилеммой, поскольку они жонглировали воспитанием детей и общественными обязанностями. Корсеты, общее состояние здоровья женщин и общественные ожидания сыграли свою роль в отказе от грудного вскармливания.

Чтобы удовлетворить спрос на молоко, жители Нью-Йорка обратились к "Чистому сельскому молоку" — обманчивой этикетке, которая красовалась на фургонах с молоком и вывесках уличных продавцов на углу улиц. Расширение цепи поставок продуктов питания во время стремительной урбанизации города в начале 1800-х годов обострило проблему.

Молоко из сельских ферм округов Оранж и Вестчестер в Манхэттен рисковало испортиться в душных вагонах. Создание городских молочных заводов "чистого молока" оказалось непрактичным из-за ограниченности пастбищ и непомерной стоимости доставки натуральных кормов. Поэтому винокуры нашли гениальное решение: они пристроили к своим заводам металлические навесы, где кормили коров горячим отработанным суслом, так производя молочное пойло в городе и получая прибыль от отходов.

Коровы, которых кормили отходами, якобы давали от пяти до 25 раз больше молока, чем коровы, которых кормили травой, что, как предполагает газета The Times, могло быть связано с тем, что с молоком выводились нечистоты животного организма. Коровы, находившиеся на этой диете, столкнулись с серьезными последствиями. Их здоровье ухудшилось, что привело к язвам и потере хвостов. Чтобы замаскировать жидкую, неестественно синеватую жидкость, продавцы добавляли в нее мел, муку, яйца и парижский гипс, чтобы улучшить цвет и консистенцию.

В конце 1830-х годов, по словам историка Ричарда А. Менкеля, "от 50 до 80 процентов всего молока, потребляемого в крупных северо-восточных городах Америки" было именно молочное пойло. Попытки реформатора трезвости Роберта Хартли разоблачить связь между недоброкачественным молоком и детской смертностью в 1840-х годах в основном оставались тщетными из-за скептического отношения к его мотивам.

Кроме того, богатые винокурни имели значительное политическое влияние и пользовались минимальным государственным надзором. Сокрытие больных коров в лачугах без окон еще больше вводило в заблуждение общественность через фальшивую маркировку. Кроме того, теория микробов еще не получила широкого распространения, что препятствовало определению истинной причины детской смертности, которую часто приписывали таким болезням, как дифтерия и туберкулез.

Однако в 1858 году "Иллюстрированная газета" Фрэнка Лесли спровоцировала общественный резонанс против молочного пойла благодаря своим мощным изображениям и сенсационности. Лесли предоставил подробные карты, на которых были обозначены углы улиц, где продавали молочное пойло, и молочные заводы, ответственные за его производство. Его иллюстраторы проникали в эти места, изображая не только антисанитарные условия, но и ирландских молочников в пренебрежительном ключе, разжигая антииммигрантские настроения.

Когда разъяренные толпы собирались возле молочных заведений, Совместный совет поддался давлению и отправил группу нью-йоркских олдерменов для проверки. К сожалению, владельцы спиртзаводов получили предварительное уведомление, что дало им достаточно времени для санитарной обработки некачественных конюшен. Несмотря на слушания и неубедительные химические анализы, большинство членов комитета проголосовали за сохранение молока, рекомендуя лишь улучшить вентиляцию в конюшнях.

Несмотря на минимальную поддержку со стороны местных властей, неустанная пропаганда Лесли в конце концов заставила законодательное собрание штата Нью-Йорк ввести правила относительно молока в 1862 году. Однако проблемы с фальсификацией молока оставались, пока железнодорожный транспорт и пастеризация не сделали возможным транспортировку холодного, незагрязненного молока из сельских ферм в город. Ситуация еще больше улучшилась, когда в 1906 году Конгресс принял Закон о чистых пищевых продуктах и лекарствах, который запретил производство, продажу и транспортировку фальсифицированных или неправильно маркированных пищевых продуктов, лекарств, медикаментов и алкоголя.

Скандал с молочным пойлом остается актуальным и сегодня, поскольку является примером постоянной борьбы между недорогими переработанными продуктами питания и их натуральными, более здоровыми аналогами.

