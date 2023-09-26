Залог бодрости и продуктивности: ученые раскрыли способы добиться идеального сна

Во времена когда регулярный недосып, служащий причиной многих болезней и низкой продуктивности, стал нормой, ученые решили поделиться способами улучшить качество ночного отдыха.

Многие из нас хотя бы раз просыпались от пронзительного звонка будильника и чувствовали себя не в своей тарелке до конца дня. Для кого-то это и вовсе является ежедневным ритуалом пробуждения. Оказывается, то, как вас разбудили, может влиять на ваше настроение и заряд сил на протяжении дня. Но не все так плохо — есть способы сделать утреннее пробуждение более приятным, пишет Medical News.

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Как правило, мы не любим звуки будильника. Они прерывают наше мечтательное беззаботное состояние и возвращают нас к реальности. Но дело не только в том, что нас прерывают, но и в том, как это прерывание ощущается. Исследования, проведенные Национальным институтом промышленного здравоохранения Японии, показывают, что некоторые звуки будильника могут быть тяжелыми для нашего организма. Именно так, последствия могут проявляться даже на биологическом уровне. Резкие и громкие сигналы тревоги могут повышать кровяное давление и частоту сердечных сокращений. Это похоже на мини-выброс адреналина, причем не самого хорошего.

Дело в том, что во время сна наш организм проходит несколько стадий — от легкого сна до глубокого восстановительного сна и фазы сновидений. Эти циклы повторяются несколько раз в течение ночи. Если проснуться во время глубокого сна, это может нарушить работу мозга, что приведет к ощущению, называемому утренней сонливостью.

В подтверждение этого было проведено исследование, согласно которому пробуждение от глубокого сна может временно повлиять на наши когнитивные способности, например, на кратковременную память. Со временем постоянное недосыпание может даже привести к долгосрочным проблемам со здоровьем.

Также, стоит помнить, что не все звуки одинаковы. Резкий шум по утрам может запустить стрессовую реакцию организма. Напротив, мягкий и успокаивающий звук может помочь нам прийти в себя. Подумайте о разнице между тем, когда вас легонько подталкивают к пробуждению, и тем, когда вас трясут — первое ощущение гораздо приятнее.

Отказ от будильника может показаться сложным, но есть и более здоровые способы встретить утро. Вот несколько предложений ученых:

Упорядочьте время сна. Стремитесь к постоянству. Установите регулярное время отхода ко сну и пробуждения. Со временем организм приспособится, и, возможно, вам даже не понадобится будильник.

Ранняя пташка получает червячка. Если вы ложитесь спать раньше, то, естественно, и просыпаться будете раньше, что даст больше времени для того, чтобы зарядиться энергией и быть готовыми к продуктивному дню.

Выбирайте успокаивающие звуки. Если будильник все же необходим, выбирайте мягкий звук или даже обычную, не слишком агрессивную вибрацию.

Используйте естественные сигналы пробуждения. Вставать с петухами – не простое выражение. Попробуйте использовать солнечный свет или звуки природы для постепенного пробуждения.

Ограничивайте дневную дремоту. Дневной сон может быть очень полезен, но не допускайте его до 16:00, чтобы не нарушить ночной сон.

Проявляйте физическую активность. Регулярные физические упражнения помогают быстрее засыпать и наслаждаться более глубоким и здоровым сном.

Следите за тем, что вы употребляете. Избегайте алкоголя, кофеина и тяжелой пищи перед сном.

Подводя итог, можно сказать, что, хотя исследования показывают, что звуки будильника могут влиять на наше настроение и здоровье, мы сами можем выбирать, как начинать свой день. Внесение некоторых изменений позволит нам просыпаться свежими и готовыми к предстоящему дню.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.