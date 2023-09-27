Терапия ВИЧ никогда не была такой простой: новый способ доставки лекарства избавит от таблеток

Новый гель не требует дополнительных препаратов и хирургического вмешательства, а также способен на протяжении 42 дней доставлять препарат пациенту, с момента попадания в организм.

Ученые разработали инъекционный гель, который может произвести революцию в лечении ВИЧ. Этот гель обеспечивает постоянное высвобождение антивирусного препарата ламивудина в течение шести недель. Это значительный сдвиг по сравнению с ежедневными таблетками, которые обычно требуются ВИЧ-инфицированным для предотвращения развития СПИДа, превращая их жизнь в вечный цикл отслеживания и принятия лекарств, пишет Technology Networks.

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Ведущий исследователь Хонган Куи из Университета Джона Хопкинса отметил, что проблема современного лечения ВИЧ-инфекции всегда заключалась в его пожизненном непрерывном цикле. Если пациенты смогут получать лекарства реже, они с большей вероятностью будут придерживаться протоколов лечения, что снизит риск развития более пагубных заболеваний. Создание нового инъекционного гелевого раствора — большой шаг в этом направлении.

В проведенных экспериментах гель эффективно доставлял лекарство мышам в течение 42 дней подряд с минимальными побочными эффектами. Это можно представить, как систему медленного капельного вливания, поддерживающую присутствие и действие лекарства в течение длительного времени. Такой метод доставки может значительно улучшить качество жизни ВИЧ-инфицированных, так как постоянное выделение лекарства необходимо для подавления вируса в организме.

При традиционных же методах лечения организм часто выводит препарат из организма, что приводит к изменению его уровня. Такая непоследовательность может серьезно снижать эффективность лечения. Новый гель позволяет добиться стабильности и постоянной автономности, которой раньше не было.

Интересно, что, поскольку ламивудин — препарат, входящий в состав геля, уже одобрен для лечения не только ВИЧ, но и гепатита В, существует вероятность того, что новый гель на его основе будет использоваться и для второго заболевания. Как отметил Чарльз В. Флекснер из Университета Джона Хопкинса, этот новый метод позволяет доставлять сразу несколько лекарств, что является крайне необходимым, особенно в местах, где распространены коинфекции ВИЧ и гепатита В.

Сам по себе гель весьма уникален. Он состоит из водопоглощающих гидрогелей, по консистенции напоминающих ткани нашего тела. При введении гель остается в месте инъекции и высвобождает молекулы для борьбы с вирусом, причем без каких-либо дополнительных средств доставки. По сути, после инъекции все необходимое организму поступает непосредственно из геля, убирая нужду в дополнительных инвазивных процедурах.

Еще более многообещающим является простота геля, который полностью состоит из терапевтического препарата. Это может ускорить процесс получения разрешения на его применение после того, как будет подтверждена его эффективность в клинических условиях.

Таким образом, новый инъекционный гель представляет собой перспективное направление в лечении ВИЧ-инфекции. Он обеспечивает пролонгированную и стабильную доставку лекарственных средств, потенциально может использоваться при лечении несколькими препаратами и позволяет надеяться на более легкое и эффективное лечение ВИЧ-инфекции в будущем.

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