Дожить до 120 лет становится реальностью: осталось преодолеть деменцию, — The Economist

Люди, которые живут дольше, могут больше заботиться об угрозах, которые усматриваются в перспективе, терпеливо накапливать капитал, что станет фактором появления более широкого среднего класса, а мудрость опыта будет определять большую рассудительность в обществе.

Сегодня дожить до 100 и более лет становится реальностью, и сейчас долгожители в США и Великобритании уже составляют почти 0,03% населения, пишет в своем Ежеквартальнике технологий журнал The Economist. При этом специалисты подчеркивают, что достижение уже отметки в 120 лет становится вполне разумным стремлением.

Как отмечают эксперты, прогресс в продлении продолжительности жизни достигался за счет борьбы с такими причинами смерти, как инфекционные заболевания, сосудисто-сердечные болезни и тому подобное. Единственное, что пока ученым не удалось остановить, — деменция, но и эта задача может быть решена.

"После многих лет фальстартов идея настоящего эликсира долголетия набирает силу. За ней стоит группа увлеченных и амбициозных ученых и увлеченных и корыстных миллиардеров. Все чаще к ним присоединяются обычные люди, которые пришли к мысли, что правильное поведение и здоровый образ жизни могут добавить им годы, а может, и десятилетия", — подчеркивает Economist.

Среди путей, которые помогут продлить жизнь, исследователи называют: управление биологическими процессами; омоложение клеток и тканей путем изменения "эпигенетических" маркеров на хромосомах, которые указывают клеткам, какие гены они должны активировать; разработка препаратов, которые уничтожают "стареющие" клетки; "запуск" восстановительных механизмов организма, которые со временем ослабевают.

Одна из причин беспокойства ученых — мозг человека, и это не связано с такими болезнями, как деменция. Просто мозг может не "догонять" тело.

"Замедление телесного старения не изменит то, что мозг имеет конечную емкость и, вероятно, адаптирован естественным отбором к обычной продолжительности жизни. Поэтому обществу придется искать способы адаптации к нормальному старению мозга: например, пожилые люди могут все чаще задавать своим помощникам-дневникам вопросы, на которые когда-то они сами помнили ответ", — подчеркивается в издании.

Однако, по словам источников Economist, ни одна из идей преодоления старости еще не прошла официальных испытаний именно на людях. Одна из причин — регулирующие органы не признают старость как состояние, которое можно лечить, а это затрудняет регистрацию таких исследований.

"Тем не менее, некоторые испытания сейчас продолжаются. Исследование "Целевое старение с помощью метформина" (tame) будет наблюдать за 3000 американцев в возрасте от 60 до 70 лет, чтобы выяснить, действительно ли препарат помогает выживать в целом", — сообщает издание.

Сейчас возможности преодолеть старение более доступны для людей с приличными доходами. Наблюдая за такой заинтересованностью богачей к стартапам, специализирующимся на технологиях долголетия, некоторые специалисты высказывают опасения, что выгоды получат преимущественно состоятельные люди, которые со временем превратятся в господствующий класс долгожителей-мажоров.

"Однако технологии распространяются, а вместе с тем дешевеют. Любое развитие, которое заставляет людей жить здоровыми дольше и полнее использовать то, что может предложить мир, является поводом для радости", — уверяет Economist.

Наиболее очевидными положительными последствиями долголетия, кроме здорового образа жизни, станут увеличение продолжительности трудовой деятельности, сбалансирование гендерных вопросов, психология сохранения семейных ценностей среди нескольких поколений. Однако самое главное, отмечают эксперты издания в исследовании, — это стремление сохранить полноценную жизнь, и сегодня эти усилия уже дают первые результаты.

Напомним, Фокус писал, что ученые доказали: ходьба по лестнице поможет привести тело в форму и жить дольше.

Ранее Фокус писал о том, что долголетие частично зависит от наших генов, а частично — от образа жизни и правильных привычек.

Кроме того, исследователи говорят о новой эре "сверхдолгожителей": к концу века люди смогут жить до 130 лет, а некоторые — до 180-ти.