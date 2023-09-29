"Войну технологий выиграют инженеры", – глава Минцифры
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров уверен, что для победы Украины нужно создавать defence-tech стартапы.
Каждый, кто связан с технологиями, должен максимально включиться в борьбу с российской агрессией. Нужно создавать defence-tech стартапы, вливаться в уже работающие команды и инвестировать в инновации. Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров написал в пятницу, 29 сентября, на своей странице в социальной сети Facebook.
"Сегодня на ИТ Арене во Львове встретился с драйверами инноваций – украинскими айтовцами. Говорили о войне и будущем. Это величайшая технологическая война в истории", – сообщил Федоров.
Министр отметил "8 перспективных направлений", которые постоянно нуждаются в притоке энергичных специалистов и инвестиций:
- Спутниковая связь.
- БПЛА.
- Системы ситуационной осведомленности.
- Морские дроны.
- Роботизированные наземные платформы.
- Искусственный интеллект.
- РЕБ.
- Защита неба.
Глава Минцифы отметил, что ведется активная работа с партнерами по созданию всех необходимых условий для развития технологического сектора. В планы входит создание и развитие целой инфраструктуры, где каждый специалист сможет найти для себя работу.
Федоров также рассказал об уже достигнутых результатах:
- Запуск Brave1 (государственной программы инноваций в сфере вооружений), "чтобы идеи крутых разработок претворялись в жизнь и приносили результаты на фронте".
- Создание правового и налогового пространство Diia City, "чтобы технологические компании рождались и стремительно развивались с низкими налогами и благоприятным инвестклиматом".
- Масштабирование украинского производства БПЛА с Армией дронов.
"Работы много. Поэтому сегодня вы не можете не приобщиться к победе. Все, кто занимается технологиями, могут изменить ход войны", – подчеркнул Михаил Федоров.
Напомним, Михаил Федоров рассказал, что в Украине создают "армию РЭБ" по стандартам НАТО, которая будет действовать аналогично "армии дронов".
Также Фокус писал, что глава Минцифры анонсировал дальнейшее увеличение производства дронов, которое с начала войны уже выросло более чем в 100 раз.