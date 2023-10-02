Не такие суровые и свободные. Ученые раскрыли истинное происхождение культовых ковбоев Америки

Когда мы думаем о ковбоях, в нашем воображении часто возникают образы суровых мужчин в шляпах, скачущих по американскому Дикому Западу, но оказывается, что происхождение этих культовых фигур гораздо разнообразнее и неожиданнее, чем мы привыкли считать.

Вопреки голливудским изображениям, первые ковбои в Америке не были одинокими всадниками, которых мы видим на экране. На самом деле они были выходцами из Мексики и Карибского бассейна, и многие из них попали в рабство, пишет IFLScience.

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История свидетельствует, что до 1492 года в Америке не было коров. Эти представители крупного рогатого скота, научно известные как Bos taurus, попали в Новый Свет в 16 веке, когда небольшое количество было перевезено на Карибские острова с Пиренейского полуострова через Канарские острова. По прибытии эти домашние коровы были разведены на месте, а затем отправлены в другие регионы, такие как Мексика, Панама и Колумбия, когда европейцы начали свою колонизацию и исследовательскую деятельность.

Однако недавнее исследование, проведенное учеными из Музея естественной истории Флориды, пролило новый свет на этот нарратив.

Несмотря на непреходящее значение коров в современном мире, мы удивительно мало знаем о первом крупном рогатом скоте, который пересек Атлантику, и о том, как он передвигался в раннюю постколумбовую эпоху. Чтобы разгадать эту тайну, исследователи обратились к анализу ДНК 21 образца коров, найденных на пяти испанских участках в Мексике и на Гаити, датируемых 16-18 веками. Затем они сравнили ДНК этих коров с ДНК известных европейских и африканских пород.

Сначала казалось, что результаты совпадают с устоявшейся историей, поскольку семь образцов имели генетические связи с Европой. Однако один образец, найденный на месте под названием Беллас Артес в Мексике, рассказал другую историю. Его родословная прослеживалась непосредственно из Африки. Это указывает на то, что он прибыл в Америку в начале 17-го века.

Николас Дельсол, специалист по зооархеологии и соавтор исследования, пояснил: "Эта находка подтверждает последние тенденции в истории рабства и центральную роль африканских невольников в разведении крупного рогатого скота".

Особенно интригует то, что эта африканская родословная предшествует первым задокументированным упоминаниям об африканском крупном рогатом скоте в исторических источниках примерно на 100 лет.

Исследователи выдвигают убедительную гипотезу: с расширением скотоводства в 16 веке возросла и потребность в квалифицированных скотоводах. До прибытия европейцев в Новый Свет коренное население не имело опыта работы с крупным рогатым скотом или другими европейскими домашними животными, что делало их непригодными для выполнения этой задачи.

Исследователи выдвигают убедительную гипотезу: с расширением скотоводства в 16 веке возросла и потребность в квалифицированных скотоводах. Фото: unsplash.com

В ответ работорговцы обратили свои взоры на Западную Африку, где похищали людей с опытом выпаса крупного рогатого скота. Возможно даже, что коров и невольников вывозили вместе.

Последствия этих выводов являются глубокими. Как отмечают авторы исследования, "вопрос о потенциальном африканском происхождении некоторого колониального скота имеет огромное историческое значение и глубокие социальные и культурные последствия, особенно если учесть центральную роль, которую играли африканские рабочие в создании ранчо в колониальной Америке".

По сути, это исследование предоставляет археологические генетические доказательства, которые согласуются с задокументированными аспектами ранней Испанской империи в Америке: организацией колониальной системы труда, временем начала африканской работорговли и специализацией порабощенных рабочих на управлении скотом.

Хотя эти доказательства не являются вполне убедительными, они подтверждают гипотезу, что животных также завезли из Африки в Америку, показывая центральную роль, которую сыграли африканские пастухи в формировании нового сельскохозяйственного ландшафта прежде всего скотоводства.

Неожиданно это исследование показывает, что первые ковбои Америки были не одинокими всадниками в прериях, а скорее разнообразной группой людей, чей вклад в историю скотоводства только сейчас становится известным. Это напоминание о том, что история часто бывает сложнее и многограннее, чем мы воспринимаем на первый взгляд.

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