Здесь играл сам Шекспир: в Британии нашли театральную сцену XV века, — ВВС (фото)

Театр в британском Норфолке считает, что именно у них найдена единственная уцелевшая сцена, на которой выступал актер Уильям Шекспир.

В Британии найдена театральная сцена XV века, на которой, по утверждению экспертов, играл известный драматург Уильям Шекспир, который был еще актером и совладельцем известного театра "Глобус" в Лондоне. Об этом сообщает ВВС.

Находка обнаружена во время ремонта ратуши Святого Георгия в Кингс-Линне, старейшем театре Великобритании, построенном в 1445 году. В театре до сих пор дают спектакли, а деревянные половицы, которым более 400 лет, были скрыты под существующим залом. Служители театра утверждают, что у них сохранились документы, свидетельствующие о том, что Шекспир играл здесь в 1592-1593 годах, когда из-за чумы все театры Лондона закрылись, а труппы разбежались по разным городам Британии.

"У нас есть бухгалтерская книга примерно за 1592-1593 годы, в которой записано, что район заплатил труппе Шекспира за то, чтобы она приехала и выступила в этом месте", — объясняет Тим Фитцхайем, креативный директор Ратуши.

Ратуша Святого Георгия в Кингс-Линн в Норфолке Фото: Скриншот

К экспертизе привлекли известного эксперта по историческим зданиям, доктора Джонатана Кларка, который использовал для исследования комбинацию датировки по деревянным кольцам и способ, в который было собрано здание.

"Мы хотели открыть территорию просто для того, чтобы проверить, был ли здесь уцелевший предыдущий этаж. И вот, мы нашли это. Мы знаем, что эти (доски для пола. — Ред.) точно были здесь в 1592 году. Мы думаем, Шекспир выступал в то время в Кингс-Линн, поэтому это, вероятно, поверхность, по которой Шекспир ходил", — говорит он, демонстрируя старые доски.

Доктор Джонатан Кларк демонстрирует оригинальные доски древнего пола Фото: Скриншот

Доктор Кларк считает, что это чрезвычайно важное открытие, поскольку это не только древнейший деревянный пол в стране, но и единственный уцелевший пример сцены, на которой играл Шекспир.

"Открытие настоящих досок, на которых выступала труппа Шекспира во время гастролей по Восточной Англии, должно быть гораздо важнее для исследователей елизаветинского театра, чем современная копия театра "Глобус", построенная рядом с настоящим, давно разрушенным фундаментом театра "Глобус" в центре Лондона в 1990-х годах", — заверил Майкл Добсон, директор Института Шекспира в Стратфорде-на-Эйвоне.

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