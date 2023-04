Математика в поэзии: как в пьесы Шекспира попал математический кризис 16 века

Искусные произведения Шекспира не подвластны времени, став краеугольными камнями литературы и попкультуры. Однако не сразу можно распознать математические мотивы, которыми проникнуты многие из его наиболее памятных сцен.

Related video

Шекспир жил и писал в конце 16 века, когда новые математические концепции трансформировали восприятие мира. Театр играл решающую роль в осмыслении культурных последствий этих перемен, пишет IFLScience.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и интересные новости из мира науки!

Во времена Шекспира люди привыкли к идее бесконечного — планетам, небесам, погоде — но гораздо меньше были знакомы с концепцией того, что очень малое и даже небытие может быть выражено математическими аксиомами.

Впервые слово "ноль" было использовано в английском языке только в 1598 году. Такие мыслители, как итальянский математик Фибоначчи, ввели понятие нуля — в то время известное как "шифр" — в обиход, но только после того, как философ Рене Декарт и математики сэр Исаак Ньютон и Готфрид Лейбниц разработали исчисление, "ноль" стал занимать видное место в обществе.

Борьба за примирение с переплетением очень большого и очень малого великолепно показана во многих произведениях Шекспира, включая "Генриха V" и "Троила и Крессиду". В начальном хоре "Генриха V" Шекспир демонстрирует свой интерес к пропорциям и понятию нуля с помощью повторяющихся звуков "О" и ссылок на современную математическую мысль.

Ученые в основном согласны с тем, что шекспировская "плутовская цифра" на самом деле является нулем, как показано в строке "a crookèd figure may / Attest in little place a million", где Шекспир ссылается на математические дебаты XVI века, связанные с идеей о том, что очень малое способно представлять и влиять на очень большое.

В других произведениях Шекспира математические метафоры окружают его в моменты кризиса. В "Троиле и Крессиде" Шекспир использует математический язык, чтобы показать, как медленно разрушается психика Троила после того, как он стал свидетелем флирта своей возлюбленной Крессиды с другим мужчиной.

Для Троила Крессида распадается на "доли", "осколки", "кусочки и жирные мощи". В ответ на это шекспировский стих распадается на неровные куски, подобно раннему названию дробей: "разбитые числа".

Пьесы Шекспира зафиксировали кризис классической математики 16 века перед лицом новых идей. Но они также предлагали зрителям возможность примириться с этими новыми идеями и по-другому взглянуть на мир через призму математики.

Поскольку в 2023 году исполняется 400 лет со дня публикации "Первого фолио" Шекспира, интересно посмотреть, как в пьесах Барда отразились значительные события в математическом мире XVI века. По мере того, как неоклассические идеи приобретали влияние в Англии, маленькие, казалось бы, незначительные фигурки стали использоваться для представления очень больших понятий.

Это происходило как в способах вычисления, в которых использовалась пропорция, так и в практике написания математических символов. Постепенно были введены и стандартизированы символы равенства, умножения, деления, корня, десятичной дроби и неравенства.

Кристофер Клавиус, немецкий астроном-иезуит, который помог папе Григорию XIII ввести григорианский календарь, и другие математики работали над дробями, что тогда называли "разбитыми числами", что вызвало большой гнев среди тех, кто придерживался классических моделей теории чисел.

Пьесы Шекспира и использование в них математических метафор и аналогий предлагают увлекательный взгляд на пересечение искусства и науки в конце XVI века.

Ранее Фокус рассказывал о научной загадке одного из самых известных произведений Леонардо да Винчи, которую удалось раскрыть ученым. Серия черных пятен, появившихся на 210 страницах Атлантического кодекса, годами озадачивала исследователей, а причина их появления оставалась непонятной.