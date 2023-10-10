Прочный фундамент будущего: ученые назвали диеты, эффективно укрепляющие наши кости

Проблемы с костями преследуют миллионы людей ежедневно, будь то склонность к переломам или затрудненное движение, но последнее исследование нашло эффективные и аппетитные способы их укрепления.

С возрастом наши кости теряют прочность и поддержание их состояния становиться крайне важным фактором комфортной жизни. Наука всячески пытается найти способ обратить вспять пагубные последствия старения для наших костей. Так, недавно учеными было проведено исследование, посвященное изучению того, как различные диеты могут защитить пожилых людей от остеопороза — заболевания, при котором кости становятся слабыми и чаще ломаются, пишет Medical News.

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Остеопороз возникает, когда кости теряют свою плотность, что делает их склонными к переломам. Это серьезная проблема, особенно для пожилых людей, причем женщины страдают от нее чаще, чем мужчины. Более 200 млн человек в мире страдают остеопорозом, что делает его широко распространенным заболеванием. Но самое сложное заключается в том, что большинство людей не подозревают о наличии у них этого заболевания до тех пор, пока не произойдет перелом.

Одним из способов защиты от потери костной массы является питание. Ученым давно известно, что полезно есть больше фруктов, овощей и морепродуктов. Средиземноморская диета, в которой много этих ингредиентов, также защищает кости. Но как быть с другими диетами, особенно с теми, которые не относятся к средиземноморскому региону? Целью данного исследования было пролить свет на этот вопрос.

Исследователи хотели понять, как различные диеты, а не только средиземноморская, влияют на здоровье наших костей. Поэтому они рассмотрели модифицированные варианты средиземноморской диеты и другие диеты, такие как скандинавская или китайская. Они также оценивали различные системы оценки рациона, такие как индекс альтернативного здорового питания (ИАЗП), который учитывает различные пищевые компоненты, включая мясо, молочные продукты и жиры.

Для этого группа проанализировала многочисленные научные статьи за период с 2000 по 2022 год, в которых говорилось о диете и остеопорозе. Из множества найденных работ были выделены шесть ключевых исследований.

Исследования проводились в Европе, Америке и Азии, их участниками были люди в возрасте от 50 до 85 лет. Они были посвящены либо измерению плотности костной ткани, либо изучению остеопоротических переломов.

Некоторые диеты, например диета DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension), показали положительный эффект. У тех, кто строго следовал рекомендациям диеты DASH, вероятность развития остеопороза позвоночника была ниже. С другой стороны, некоторые диеты, например диета Балтийского моря, не показали четкой связи со здоровой плотностью костей.

Интересно, что риск перелома бедра был ниже у тех, кто придерживался модифицированной или альтернативной средиземноморской диеты. Чем больше участники исследования придерживались этих диет, тем выше был защитный эффект.

Данное исследование дает ценные сведения о том, как различные диеты, помимо средиземноморской, могут защитить от потери костной массы и переломов. Однако предстоит проделать еще большую работу. Будущие исследования должны быть сосредоточены на различных группах людей и проводиться в течение более длительного времени для получения более точных результатов.

Важно помнить, что, хотя диета играет важную роль, она не является единственным залогом здоровых костей. По-видимому, правильное питание в сочетании с регулярными физическими упражнениями является оптимальным вариантом для сохранения здоровья костей. Поэтому тем, кто хочет заботиться о своих костях с возрастом, ученые советуют питаться правильно и двигаться.

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