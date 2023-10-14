Еще одна тайна в копилку: ученые обнаружили "подпись" Леонардо да Винчи на "Моне Лизе" (фото)

Ученые исследовали полотно "Мона Лиза", используя современные методы и технику. Они обнаружили то, что можно считать "подписью" да Винчи.

"Мона Лиза" Леонардо да Винчи уже давно является предметом восхищения для ценителей искусства. В недавнем исследовании ученые из Франции и Великобритании сделали открытие, которое проливает свет на создание этого культового шедевра, пишет GreekReporter.

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Исследование, проведенное под руководством Виктора Гонсалеса, химика из французского центра научных исследований CNRS, показало, что Леонардо да Винчи использовал уникальную химическую смесь для подготовки тополиной доски, которая послужила основой для "Моны Лизы". Эта находка показывает экспериментальный характер Леонардо и его особый подход к созданию искусства.

Ученые обнаружили вещество под названием плюмбонакрит в небольшом фрагменте начального слоя картины. Этот крошечный образец, не шире человеческого волоса, взят из правого верхнего угла картины.

Плюмбуконакрит является продуктом оксида свинца, и его присутствие подтвердило давние подозрения искусствоведов: Леонардо использовал порошок оксида свинца для сгущения краски и ускорения процесса ее высыхания.

"Мона Лиза" Леонардо да Винчи

Чтобы глубже изучить это открытие, исследователи использовали синхротрон — сверхсовременную машину, которая ускоряет частицы почти до скорости света. Эта передовая технология позволила им проанализировать химический состав фрагмента краски вплоть до атомного уровня. Подтверждение наличия плюмбунакрита в образце является весомым доказательством того, что Леонардо действительно добавлял этот порошок в собственноручно изготовленную краску.

Виктор Гонсалес отметил важность этой находки, заявив, что плюмбунакрит является настоящей "подписью" техники Леонардо. Интересно, что плюмбонакрит также обнаружен на картинах Рембрандта 17 века, что свидетельствует о том, что эта техника не стала уникальной для Леонардо, ее использовали и другие художники его времени.

Исследование предполагает, что метод Леонардо да Винчи заключался в смешивании порошка оксида свинца, имеющего характерный оранжевый цвет, со льняным или ореховым маслом. Затем он нагревал смесь, в результате чего получал более плотную пасту, которая быстрее высыхала. В конце концов получилась краска с красивым золотистым оттенком, которая текла, как мед.

Это новое понимание материалов и техник, что использовал Леонардо да Винчи, позволяет глубже понять его искусство и тщательное мастерство, с которым он создал "Мону Лизу". Оно служит напоминанием о том, что даже в 21 веке мы все еще можем открывать новые тайны, спрятанные в мазках многовекового шедевра.

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