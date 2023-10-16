Онкологический снайпер: самый распространенный способ борьбы с раком стал более точным и безопасным

Новое изобретение ученых, по их словам, позволит пациентам забыть о серьезных и изнурительных последствиях при лечении смертельного заболевания.

Рак остается одной из самых серьезных медицинских проблем, и основным методом борьбы с ним является химиотерапия. Это мощный инструмент, но не лишенный недостатков, имеющий серьезные побочные эффекты. Новая разработка ученых позволит скорректировать точность химиотерапии, что в свою очередь позволит избежать многих нежелательных последствий, пишет New Atlas.

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Представьте себе, что вы красите стену широкой кистью — она покрывает большую площадь, но при этом может попасть туда, куда не нужно, покрыв краской сопутствующие поверхности. Такова в двух словах химиотерапия: мощная, но иногда способная поражать здоровые клетки, что приводит к таким побочным эффектам, как выпадение волос и тошнота. Несмотря на растущий набор средств для борьбы с раком, ожидается, что широкое применение химиотерапии будет только расти: к 2040 г. число людей, нуждающихся в ней, увеличится на 53%. Поэтому повышение точности этого метода лечения является приоритетной задачей.

Ранее, в 2020 году, некоторые исследователи пытались сделать это, комбинируя химиопрепараты с лазерным излучением, активирующим лекарства непосредственно в месте расположения опухоли. Этот подход работал, но имел ограничение: лазер мог активировать препараты только в нескольких миллиметрах под кожей, что ограничивало его применение при более глубоких опухолях.

На помощь пришла группа специалистов из Городского университета Гонконга. Они обратились не столько к лазеру, сколько к звуку. Используя звуковые волны, они разработали метод, позволяющий точно направлять химиотерапию, щадя окружающие здоровые ткани.

Как им удалось провернуть что-то подобное используя обычный звук? Для достижения своей цели авторы разработали специальное соединение под названием цианинплатин, которое оседает вокруг опухолевых очагов. Это соединение, являющееся пролекарством, которое действует подобно спящему лекарству, которое ждет толчка, чтобы проснуться и начать работать. В данном случае таким толчком стали ультразвуковые волны. Под воздействием этих волн цианинплатин превращается в карбоплатин, широко используемый химиотерапевтический препарат. Это изменение разрушает критическую часть раковой клетки, что приводит к ее гибели.

В лабораторных экспериментах эта методика позволила снизить жизнеспособность раковых клеток более чем наполовину при толщине опухоли около 10 миллиметров и на треть при вдвое большей толщине. При тестировании на мышах две опухоли были полностью уничтожены через шесть дней, а рост других опухолей уменьшился.

Демонстрация уменьшения опухоли в ходе исследования на грызунах Фото: City University of Hong Kong

Одной из отличительных особенностей этого метода является его точность. "Наш подход обеспечивает концентрацию звуковых волн на небольшом участке, активируя лекарственные препараты именно там, где они необходимы. Это обеспечивает целенаправленное и эффективное лечение с меньшим количеством побочных эффектов", — пояснил Чжу Гуаньюй, один из авторов исследования.

Бонус данной разработки является то, что соединение цианинплатин светится, поэтому врачи могут использовать его в качестве картографического инструмента. Это означает, что они могут видеть трехмерное изображение опухоли, точно направлять лекарственные частицы и в реальном времени отслеживать, куда направляются препараты.

Это исследование открывает новые и масштабные горизонты в лечении рака. Точно воздействуя на опухоли и щадя здоровые клетки, оно позволяет заглянуть в будущее, в котором химиотерапия будет не только эффективной, но и более щадящей для пациентов. Следующим шагом для ученых является дополнительное, более обширное тестирование и доработка этого метода для более широкого применения.

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