Просто усыпить не удастся: заболевание ВИЧ тайно продолжает сопротивляться лечению, - ученые

Проведя два исследования ученые подтвердили, что вопреки их убеждению, вирус не удается усыпить в нашем организме, выявив его тайную и вредоносную активность после лечения

Ранее ученые полагали, что ВИЧ после лечения будет просто находиться в организме человека в спящем и пассивном состоянии. Такое состояние вируса предполагало его безопасность для нас и нашего организма. Однако новые исследования показали, что это не совсем так и "дремлющий" вирус, похоже, совсем не собирается бездействовать и сдаваться при любых раскладах, пишет ScienceAlert.

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Ученым известно, что даже после лечения ВИЧ может оставлять в клетках копии своей ДНК, скрываясь от нашей иммунной системы. Два недавних исследования позволили сделать еще один шаг к пониманию этого факта. Они обнаружили, что даже когда человек проходит курс лечения, позволяющий сдерживать ВИЧ, крошечные остатки генетического материала вируса все равно остаются в иммунных клетках.

Удивительным и пугающим является тот факт, что даже если эти остатки сами по себе не опасны, они все равно могут создавать проблемы. Исследователи полагают, что эти остатки могут со временем изнашивать иммунную систему.

Дэниел Кауфман, ученый, участвовавший в одном из исследований, хорошо описал это явление. По его словам, большая часть оставшегося в организме вируса не может размножаться, как обычный ВИЧ, но она не совсем пассивна. Он все еще производит некоторые вирусные материалы. Другими словами, ВИЧ может быть более активным, чем мы считали раньше, даже у людей, прошедших лечение и подавивших развитие заболевания.

Когда человек лечится от ВИЧ, ему часто назначают антиретровирусные препараты. Считайте эти препараты своего рода снотворным для вируса. Они не позволяют ВИЧ размножаться в определенных иммунных клетках, что делает вирус менее активным и практически необнаружимым в анализах крови. Однако эти препараты не избавляют организм от всех следов вируса, и именно это изучалось в данных исследованиях.

В одном из исследований при заборе крови у 18 мужчин, проходящих курс лечения от ВИЧ, было обнаружено, что у 14 из них остатки вируса ВИЧ все еще присутствуют в организме. Причем в некоторых случаях эти остатки и далее вырабатывали вирусные белки. Важным наблюдением было то, что чем больше остатков вируса было в организме, тем сильнее был иммунный ответ организма на него.

Теперь вы можете задаться вопросом, хорошо это или плохо, что иммунная система продолжает активно бороться с этими остатками. Исследователи, как это не странно, задаются тем же вопросом. С одной стороны, это, возможно, помогает иммунной системе быть начеку. С другой стороны, она может переутомляться и переусердствовать, что приводит к другим проблемам со здоровьем, таким как воспаление. Это может объяснить, почему у некоторых людей, получающих лечение от ВИЧ, возникают такие проблемы со здоровьем, как болезни сердца и хрупкость костей.

Другое исследование подтвердило эти выводы, предположив, что оставшиеся кусочки вируса могут препятствовать росту некоторых иммунных клеток, которые играют решающую роль в борьбе с ВИЧ-инфекцией.

Результаты двух исследований говорят об одном: понимание и устранение этих остатков ВИЧ может стать ключевым фактором в будущем полноценном лечении ВИЧ-инфекции. Хотя главной целью остается поиск лекарства от ВИЧ, внимание к этим остаткам может обеспечить лучшее качество жизни для людей, живущих с вирусом и позволить им дожить до момента появления метода полного излечения.

Несмотря на то, что в лечении ВИЧ-инфекции достигнут значительный прогресс, эти результаты напоминают нам о том, что еще многое предстоит понять и преодолеть. Это напоминание о стойкости и бескомпромиссности вируса и необходимости постоянных исследований и инноваций с нашей стороны.

Ранее Фокус писал о том, что вирусологи приблизились к лечению ВИЧ одной инъекцией. Исследователя помогли две макаки, которые излечились от вируса иммунодефицита обезьян.

Также Фокус писал о том, что ученые нацелили новую молекулу на уничтожение самого живучего типа ВИЧ. ВИЧ долгое время играл в смертельно опасную игру в прятки, но токийские исследователи, возможно, нашли способ покончить с этой игрой и, в будущем, с заболеванием, навсегда.

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