Больше не самый опасный убийца. Ученые обнаружили самый смертоносный вид рака и это не меланома

Исследователи проанализировали большой массив данных и пришли к выводу, что в тени известной всем меланомы оставался незамеченным куда более распространенный и смертельный вид рака.

Когда кто-то говорит о раке кожи, многие из нас сразу же вспоминают о меланоме, которая известна как самая смертоносная его форма. Среди существующих видов рака, именно меланома уносит катастрофические десятки тысяч жизней в год. Однако последнее исследование выявило еще более опасный вид рака, скрывающийся в тени известного нам убийцы, пишет ScienceAlert.

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Недавнее исследование, проведенное в Университетской больнице Ниццы во Франции, позволило сделать неожиданное открытие: во всем мире немеланомный рак кожи (НМРК) приводит к большему числу смертей, чем меланома. Используя данные Международного агентства по изучению рака, ученые в ходе исследования установили, что лишь в 2020 г. от немеланомного рака кожи умерло 63 700 человек, в то время как от меланомы — 57 000.

Традиционно НМРК считался менее тяжелым заболеванием и не так часто включался в национальные онкологические регистры. Однако этот ярлык "менее тяжелый" не означает, что он не может быть смертельным. Огромное количество людей, заболевших НМРК, ушли из жизни, о чем свидетельствуют последние данные.

И у меланомы, и у НМРК есть общий виновник: воздействие ультрафиолетового излучения солнца или солярия. Ультрафиолетовые лучи могут вызывать изменения и повреждения в клетках кожи, создавая предпосылки для развития рака. С развитием привычек путешествовать и загорать на протяжении десятилетий показатели заболеваемости меланомой и НМРК резко возросли.

Но вот в чем их отличие: хотя оба заболевания связаны с воздействием ультрафиолетового излучения, НМРК возникает при постоянном облучении в течение всей жизни и часто проявляется на лице и голове. Меланома, напротив, в большей степени связана с периодическими и сильными солнечными ожогами.

Если копнуть глубже, то можно выделить два основных типа НМРК: базально-клеточную и плоскоклеточную карциному. Обе они возникают из одного типа клеток кожи, называемых кератиноцитами. Эти клетки образуют внешний слой нашей кожи. Когда они мутируют, например, под воздействием ультрафиолета, они могут утратить нормальные механизмы контроля, что приводит к нерегулируемому росту и, в конечном счете, к раку.

С другой стороны, меланомы возникают из меланоцитов — другого типа клеток кожи. Их меньше, но они жизненно необходимы для производства меланина — пигмента, придающего коже цвет и защищающего ее от ультрафиолетового излучения.

Как же эти виды рака приводят к смерти? Дело в том, что большинство смертей от рака происходит от вторичных опухолей, когда раковые клетки из первоначального очага распространяются в другие части тела. Несмотря на то, что клетки меланомы умеют распространяться, НМРК превосходит их по количеству смертей, вероятно, из-за огромного числа случаев заболевания им. Реальные цифры по НМРК могут быть даже выше, чем мы знаем, учитывая противоречивые методы сбора данных в разных странах.

Существует также географический фактор. Место проживания играет решающую роль в шансах на выживание после постановки диагноза НМРК. Его выявление и лечение на ранних стадиях значительно повышает шансы на выживание.

Но рост числа смертей от НМРК может также свидетельствовать об улучшении методов лечения меланомы. В таких странах, как Великобритания, даже при увеличении числа случаев заболевания этим видом рака смертность снижается благодаря новым методам лечения.

Но, как и во всем, профилактика имеет первостепенное значение. Вывод с этой научной работы напрашивается сам – людям необходимо уделять первостепенное внимание защите от ультрафиолетового излучения, а правительствам стран усилить информирование населения об угрозах развития рака, чтобы все понимали риски и принимали соответствующие меры предосторожности.

Ранее Фокус писал о симптоме рака, который люди часто упускают из вида. В большинстве случаев симптомы рака легко обнаружить, но не на все из них люди обращают внимание.

Также Фокус писал о том, что власти Нидерландов собираются бесплатно раздавать людям солнцезащитный крем. Правительство Нидерландов объявило о новой инициативе в области общественного здравоохранения, направленной на борьбу с растущим уровнем заболеваемости раком кожи в стране.

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