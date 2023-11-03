Путешествие в прошлое: как артефакты затонувшего корабля раскрывают торговый мир древности (фото)

Затонувшие корабли — это не только сокровищница артефактов и материального наследия. Это еще и источник знаний, который может раскрывать совершенно неожиданные секреты, как, например, произошло с кораблекрушением мыса Гелидония.

В 1950-х годах турецкий аквалангист наткнулся на древние останки корабля у побережья мыса Гелидония в Турции. Это кораблекрушение, позже названное кораблекрушением мыса Гелидония, дало нам уникальный взгляд на глобальную экономику, которая процветала в регионе Средиземноморья более трех тысяч лет назад, пишет Ancient Origins.

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Открытие сделал Кемаль Арас, аквалангист из Бодрума, Турция. Он нашел коллекцию древних артефактов, которая заинтересовала американского археолога-любителя Питера Трокмортона, исследователь каталогизировал кораблекрушения в регионе. В 1959 году Трокмортон подтвердил важность места, а в 1960 году начались исследования под руководством археолога-подводника Джорджа Басса.

Кораблекрушение у мыса Гелидония датируется примерно 1200 годом до н. э. и, как полагают, корабль принадлежал кузнецу, возможно, с Кипра, Сирии или Финикии. Судно разбилось, ударившись о скалистую вершину вблизи мыса. Среди артефактов, найденных на этом месте, были инструменты и сырье для металлургии, в частности лом бронзовых инструментов, медные и оловянные слитки, а также инструменты для обработки камня.

Поздний бронзовый век считается периодом экономического процветания финикийцев, а крах египетского влияния в восточном Средиземноморье около 1175 года до н. э., вызванный миграцией морских народов, освободил их от иностранного господства. К 8 веку до н. э. они основали торговые поселения по всему Средиземноморью, включая Карфаген, и даже осмелились пересечь Гибралтарский пролив, чтобы достичь Британии.

Реконструкция интерьера затонувшего корабля бронзового века Улубурун, 1330-1300 гг. до н. э. Фото: Panegyrics of Granovetter / CC BY-SA 2.0

До открытия мыса Гелидония считалось, что микенские греки доминировали в торговле в течение позднего бронзового века. Однако это кораблекрушение и еще одно важное открытие, кораблекрушение Улубурун, поставили под сомнение это представление. Затонувший корабль "Улубурун", найденный в 1982 году у берегов Турции, содержал различные артефакты, отражающие широту торговых сетей, которые находились под влиянием кипрских и ханаанских торговцев.

На затонувших кораблях с мыса Гелидония и Улубурун находились грузы медных и оловянных слитков, необходимых для производства бронзы. Это показывает контроль этих торговцев над двумя важнейшими товарами бронзового века. Медь была легкодоступной в восточном Средиземноморье, особенно с острова Кипр, тогда как олово, другой компонент бронзы, стало относительно дефицитным в этом регионе.

Олово, как правило, находили в отдаленных местностях, и в основном оно происходило из месторождений в таких регионах, как Иран, Центральная Азия, восточная пустыня Египта и Великобритания. Морская торговля играла жизненно важную роль в доступе к олову, поскольку она была более быстрой и безопасной по сравнению с сухопутной торговлей.

Корабль, затонувший у мыса Гелидония, возможно, и не был торговым судном, но он показывает спрос на бронзу и навыки работы с ней. Металлург, которому принадлежал корабль, вероятно, представлял класс странствующих ремесленников, что путешествовали по Средиземноморью, предлагая свои навыки и изделия.

Это открытие также освещает основных игроков в экономике древнего Средиземноморья. Подобно тому, как нашу современную экономику формируют такие страны, как США и Китай, в экономике древнего Средиземноморья доминировали Ханаан, Кипр и Древний Египет.

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