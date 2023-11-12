Ночной перекус: чем можно подкрепиться в темное время суток без вреда здоровью

Профессиональный диетолог дала рекомендации по поводу продуктов, которые можно употреблять в ночное время, не опасаясь пагубных последствий для здоровья.

В одной из недавних статей эксперты в области питания дали рекомендации по выбору здоровых закусок, которые не нарушают режим сна при употреблении поздно вечером. Эти рекомендации направлены на то, чтобы утолить голод, не влияя на самочувствие на следующий день, пишет HuffPost.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Основные рекомендации экспертов, таких, как Марисса Мешулам включают в себя выбор закусок, содержащих баланс белка и клетчатки. Одним из таких вариантов является деликатесная грудка индейки, известная своей аминокислотой L-триптофаном, способствующей засыпанию. Сыр в сочетании с крекерами с высоким содержанием клетчатки — еще один рекомендуемый вариант, обеспечивающий белок и способствующий сну благодаря содержащемуся в сыре триптофану.

Для тех, кто предпочитает растительную пищу, питательным выбором станут овощи, такие как морковь, помидоры черри и огурцы в сочетании с хумусом. Такое сочетание обеспечивает баланс белка и клетчатки и при этом легко готовится.

Такие закуски, как терпкая вишня, известная своим природным содержанием мелатонина, могут улучшить качество сна. Сочетание их с фисташками добавляет в закуску белок и полезные жиры. Еще один вариант — банан с ореховым маслом, которое уравновешивает уровень сахара в крови и обеспечивает мышечное расслабление за счет калия.

Полезны и традиционные каши с молоком, особенно цельнозерновые и с низким содержанием сахара. Кальций, содержащийся в молоке, способствует выработке мелатонина. Кроме того, протеиновые или закусочные батончики, особенно содержащие природные источники мелатонина, такие как орехи, являются удобным и сытным вариантом для полуночного перекуса.

Помимо выбора продуктов питания, Мешулам рекомендует обратить внимание на общие пищевые привычки и условия сна для решения проблемы частого ночного голода. Важно обеспечить полноценное ежедневное питание и комфортное, спокойное место для сна. При постоянных проблемах диетолог рекомендует проконсультироваться с медицинским работником.

Ранее Фокус писал о том, что диета из супов может предотвратить опасное заболевание печени. Диета "супы и шейки" показывает многообещающие результаты в недавнем исследовании по лечению заболеваний печени, которые несут более серьезные последствия для здоровья.

Также Фокус писал о том, какой месяц лучше всего подойдет для эффективного старта диеты. Результаты показали, что лучший период для начала — отнюдь не солнечное лето.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.