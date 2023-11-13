Есть ли жизнь на Марсе? Миссия по проверке этого факта оказалась под угрозой: в чем причина

Некоторые ученые считают миссию неоправданно дорогой, что мешает осуществлению других проектов.

В рамках миссии Mars Sample Return в начале следующего десятилетия с Марса должны быть доставлены на Землю образцы местной горной породы для выявления признаков потенциальной внеземной жизни. Но некоторые ученые считают, что высокая стоимость реализации проекта ставит под угрозу осуществление других не менее важных космических миссий, пишет The Guardian.

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Миссии Mars Sample Return является одним из самых сложных космических проектов в истории. Впервые в рамках этой миссии космическая ракета должна стартовать с поверхности другой планеты, а также впервые эта ракета должна передать образцы породы с Марса космическому аппарату на орбите другой планеты.

Но стоимость проекта резко возрастет с первоначальных 4,4 млрд долларов до 8-11 млрд долларов, как считает экспертная группа, созданная в NASA. Таким образом другие миссии космического агентства могут быть отменены. Эксперты считают, что при нынешнем бюджете миссии существует почти нулевая вероятность того, что она будет успешно реализована. Это связано с огромными затратами на создание новых технологий. Из-за растущих затрат могут быть отменены важнейшие миссии на Венеру, а также для исследования Земли, о чем говорят противника реализации марсианского проекта.

Сейчас марсоход Perseverance продолжает сбор образцов горной породы на Марсе и помещает их в специальные титановые трубки. Через несколько лет NASA планирует отправить на Марс, создаваемый сейчас посадочный аппарат, которому марсоход передаст свой груз. С этого аппарата должна взлететь ракета с образцами на орбиту, где она встретится с орбитальным аппаратом и передаст ему ценные образцы. И только этот космический аппарат доставит их на Землю, как предполагается не раньше, чем в 2033 году. В этом и состоит миссия Mars Sample Return.

Сейчас марсоход Perseverance продолжает сбор образцов горной породы на Марсе и помещает их в специальные титановые трубки Фото: NASA

Но стоимость создания всего необходимого оборудования из-за изначальных неправильных оценок сильно возросла. В результате некоторые ученые призывают NASA отказаться от реализации этого марсианского проекта, хотя другие настаивают на его осуществлении.

Например, приверженцы этой миссии вспоминают, как выросла стоимость строительства космического телескопа Уэбб с 1 млрд до 10 млрд, что привело к тому, что пришлось отложить реализацию других важных космических миссий. Но уже через больше, чем год работу телескопа стало понятно, что он стоил своих денег, ведь его данные меняют представления ученых о Вселенной.

Поэтому те ученые, которые призывают продолжать подготовку к миссии Mars Sample Return, говорят, что она будет иметь аналогичный эффект. Ведь благодаря полученным с Марса образцам, изученным на Земле, можно точно сказать был ли Марс обитаемой планетой или нет. Такое исследование нельзя провести с помощью приборов марсохода, для этого нужно больше оборудования.

Сейчас ученые считают, что примерно 4 млрд лет назад Марс был теплы, водным миром, где были идеальные условия для появления и эволюции жизни. Но затем на Марсе исчезло магнитное поле, вода, а атмосфера почти исчезла. Таким образом это привело к исчезновению жизни.

Ученые считают, что изучение того, была ли жизнь на Марсе или нет, является одним из важнейших исследований. Если жизнь на Красной планете все же была, то это значит, что ее можно обнаружить и в других уголках космоса.

Фокус уже писал от том, чем грозят обернуться колонии на Марсе и Луне. Илон Маск и Джефф Безос мечтают заработать миллиарды на отправке миллионов людей на Луну и Марс, чтобы те жили в первых космических городах. Но реальность не настолько радужна, как ее преподносят заинтересованные стороны.