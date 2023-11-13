Нестандартный взгляд на обыденность. Ученые рассказали, как с легкостью найти смысл жизни

Многие из нас часто задумываются, есть ли в нашей жизни что-то большее, ради чего происходит наше путешествие, и ученые спешат донести до нас необычный способ легко найти эту цель.

В недавнем исследовании учеными изучалось влияние взгляда на свою жизнь как на путешествие героя — повествовательную структуру, распространенную в сказках на протяжении многих веков, где обычный персонаж совершает значительное приключение, преодолевает трудности и претерпевает трансформацию, пишет ScienceAlert.

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Эта концепция, широко популяризированная еще в 1949 году мифологом Джозефом Кэмпбеллом, была изучена группой исследователей из США и Канады. Результаты исследования, в котором приняли участие 2678 человек, свидетельствуют о том, что повседневная жизнь содержит элементы путешествия героя, а переосмысление жизненных историй в этом ключе может обогатить их смысл.

Исследователи адаптировали оригинальные 17 шагов Кэмпбелла в семь ключевых элементов, применимых к современной жизни, таких как главный герой, событие, меняющее жизнь, и поиск, ведущий к личному преображению и наследию. Для оценки соответствия жизненных историй людей этим элементам была разработана шкала Hero's Journey Scale (HJS). В ходе исследования было проанализировано более 1200 рассказов, собранных из различных источников, и выявлена положительная корреляция между наличием в жизненных историях элементов путешествия героя и более высоким уровнем восприятия смысла жизни, расцвета и более низким уровнем депрессии.

Кроме того, группа разработала "восстанавливающее" вмешательство, в котором участникам исследования предлагалось взглянуть на свой жизненный опыт через призму "путешествия героя". Было показано, что такое вмешательство повышает устойчивость участников к жизненным трудностям и способствует более осмысленному восприятию событий своей жизни. Однако авторы также предупреждают о возможных негативных последствиях, таких как нарциссические тенденции или ошибочные действия, и призывают к дальнейшему изучению того, как различные нарративные структуры влияют на личные нарративы и поведение. Исследование, проведенное преимущественно в США, ставит под сомнение универсальную применимость полученных результатов, подчеркивая необходимость проведения более разнообразных исследований в этой области, заявляют авторы.

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