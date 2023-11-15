Искусственный интеллект против ВС РФ: Украина ищет оккупантов с помощью "уникальных инструментов"

Украинские правоохранители используют новые технологии по распознаванию голосов и лиц, когда расследуют военные преступления. ИИ помогает находить виновных несмотря на недостаток доказательств.

Украина использует все больше инструментов искусственного интеллекта для поиска россиян, причастных к военным преступлениям. Об этом в интервью TIME рассказал генеральный прокурор Андрей Костин.

Он объяснил, что правоохранители нередко сталкиваются с недостатком доказательств. Однако так кажется только на первый взгляд.

"Если свидетель говорит, что с ним что-то случилось, нам нужно установить личность преступника, что является самой сложной задачей в ежедневной работе наших прокуроров, и для этого мы будем использовать все элементы новых технологий", — подчеркнул Костин.

Он рассказал о случае, когда на мирных жителей напали ВС РФ при попытке эвакуироваться. Те, кому удалось выжить, обратились к следователям. Они вспомнили место, где все произошло. Когда территорию освободили Силы обороны, там нашли документы российских частей. Использовав данные из них, украинские правоохранители нашли профили преступников в соцсетях и смогли идентифицировать большинство из них. Позже жертвы узнали оккупантов, с которыми встречались раньше.

Генпрокурор рассказал, что его подчиненные используют "уникальные инструменты" для анализа голосов и лиц, в частности от Palantir и Microsoft. Правоохранители стремятся привлекать к своей работе еще больше искусственный интеллект. Как объяснил руководитель, технологии могут помочь с просмотром "сотен терабайт" различных материалов.

"Мы воспользуемся всеми правовыми путями и каждой технологией, чтобы найти путь", — заверил Костин.

Он рассказал, что также Украина взялась за расследование кибератак как военных преступлений. По его словам, работа "очень тяжелая", ведь "этого никогда раньше не делали".

Напомним, украинская ОО Truth Hounds установила бригаду ВС РФ, виновную в ракетном ударе по Краматорску в июне этого года. Аналитики даже сделали предположение, кто мог отдать приказ об атаке.

27 октября стало известно, что украинские правоохранители идентифицировали российского оккупанта, которого подозревают в нарушении обычаев войны. По данным следствия, вражеский армеец избил жителя Купянского района. Он отказывался "продать" свою дочь за 200 тысяч рублей.