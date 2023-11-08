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Военный Фокус Российско-украинская война

Преступники установлены: расследователи назвали бригаду РФ, ударившую по Краматорску (фото)

Ракетный удар по Краматорску, Truth Hounds, военные преступления россии, кто выпустил ракеты по краматорску
Фото: Национальная полиция | Ракетный удар по Краматорску 27 июня 2023 года

По информации расследователей, ракетную атаку совершила 47 ракетная бригада 8 армии РФ, а скорректировал удар местный житель-агент ГРУ РФ.

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Украинская общественная организация Truth Hounds проанализировала ракетную атаку на город Краматорск Донецкой области 27 июня 2023 года, в результате которой погибли 13 человек и еще 60 были ранены. Расследователи определили тип ракеты, примерное место запуска и бригаду ВС РФ, которая запустила ракету по мирным жителям. Результаты расследования организация опубликовала на своем сайте.

Ракетный удар по Краматорску, Truth Hounds, военные преступления россии, кто выпустил ракеты по краматорску Fullscreen
Ракетный удар по Краматорску 27 июня 2023 года
Фото: facebook.com/wojciech.grzedzinski

Truth Hounds, которая расследует и документирует военные преступления, совершенные армией Российской федерации, установила, что Краматорск и близлежащий микрорайон частного сектора Беленькое были атакованы баллистическими ракетами "Искандер-К", а не "Искандер-М", как указывало официальное следствие. Об этом свидетельствует характерный звук двигателя ракеты, напоминающий по словам очевидцев звук реактивного самолета.

Искандер-М, баллистическая ракета Fullscreen
Баллистическая ракета Искандер-М
Фото: Скриншот
Искандер-К, крылатая ракета Fullscreen
Крылатая ракета Искандер-К
Фото: Скриншот

Кроме того, "Искандеры" оставляют разные воронки из-за отличающегося угла подлета к цели.

баллистическая траектория, квазибаллистическая траектория Fullscreen
Сравнение баллистической и квазибаллистической траектории
Фото: Скриншот

"Искандер-М" падает на цель практически вертикально, оставляя круглую воронку, а "Искандер-К" подлетает к цели под углом около 45°, и воронка получается овальной формы, как это было зафиксировано в Беленьком.

Ракетный удар по Краматорску, Truth Hounds, военные преступления россии, кто выпустил ракеты по краматорску Fullscreen
Воронка в Беленьком
Фото: Краматорская городская рада
Ракетный удар по Краматорску, Truth Hounds, военные преступления россии, кто выпустил ракеты по краматорску Fullscreen
Воронка в Беленьком
Фото: Скриншот

Группе Truth Hounds удалось обследовать остатки ракеты, найденные в воронке в Беленьком, которые также говорят о том, что ракетный удар был совершен именно "Искандерами" типа К.

Изучив траекторию подлета ракет, группа установила примерное место запуска. На момент совершения атаки, в предполагаемом районе запуска находилась только одна бригада, которая располагала соответствующим вооружением и могла запустить ракеты.

Ракетный удар по Краматорску, Truth Hounds, военные преступления россии, кто выпустил ракеты по краматорску Fullscreen
Направление ракетного удара по Краматорску
Фото: Скриншот

По информации Truth Hounds, ответственность за гибель мирных жителей в Краматорске и Беленьком несет 47 ракетная бригада 8 армии РФ, которая дислоцируется в Ростовской области. Приказ об атаке мог отдать командир ракетной бригады полковник Виталий Вениаминович Бобирь.

виталий бобырь, Командир ракетной бригады Fullscreen
Командир ракетной бригады полковник Виталий Вениаминович Бобирь
Фото: Скриншот

Ракетный удар по Краматорску 27 июня 2023 года

Ракетный удар по Краматорску и его пригороду Беленькое был нанесен вечером 27 июня 2023 года. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что две ракеты прилетели с разницей в 30 секунд.

Ракеты попали в частный сектор в пригороде и в кафе Ria Lounge в центре города.В Офисе генпрокурора заявили, что в эпицентре взрыва оказались многоквартирные дома, торговые помещения, автомобили, почта и другие здания.

Ракетный удар по Краматорску, Truth Hounds, военные преступления россии, кто выпустил ракеты по краматорску Fullscreen
Ракетный удар по Краматорску 27 июня 2023 года
Фото: Нацполиция

На следующий день спасателям удалось достать из-под завалов тела 8 погибших, среди которых трое детей: 14-летние сестры-близняшки и еще один 11-летний ребенок.

жертвы ракетного удара по краматорску Fullscreen
14-летние Юлия и Анна Аксенченко

Всего от ракетного удара по Краматорску погибло 12 человек. Еще 60 человек получили ранения, среди которых 8-месячный младенец.

Из-под завалов разрушенного ресторана удалось спасти 11 человек.

Позже стало известно, что во время обстрела в Краматорске находились семеро иностранцев, в том числе журналист The Telegraph, которого по счастливой случайности за несколько минут до удара заставил уйти из ресторана срочный звонок.

Трое граждан Колумбии, которые ужинали в тот вечер в ресторане, получили легкие травмы, а их переводчица была тяжело ранена. Позже стало известно, что это украинская писательница Виктория Амелина, документалист команди Truth Hounds. Спустя четыре дня она скончалась от полученных ранений в больнице Мечникова в Днепре.

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Писательница Виктория Амелина, документалист Truth Hounds
Фото: Facebook

По данным СБУ, корректировщиком удара по Краматорску оказался "расконсервированный" агент ГРУ. 27 июня он снял на видео работающее кафе, где было много людей и переслал файл своему куратору.

Корректировщик был задержан по горячем следам и отправлен в СИЗО. За совершенное преступление ему грозит пожизненное заключение.

Ракетный удар по Краматорску, Truth Hounds, военные преступления россии, кто выпустил ракеты по краматорску Fullscreen
Ракетный удар по Краматорску 27 июня 2023 года
Фото: Офис генпрокурора

Напомним, после ракетного удара по ресторану в Краматорске в МО РФ заявили, что ракета прилетела по "дислокации ВСУ". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждает, что ВС РФ наносят удары по объектам, так или иначе связанным с военной инфраструктурой Украины.

Позже издание CNN написало, что ракетный удар по Краматорску показывает реалии Украины, где миллионы людей по всей стране находятся под постоянной смертельной угрозой.