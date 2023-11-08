Преступники установлены: расследователи назвали бригаду РФ, ударившую по Краматорску (фото)

По информации расследователей, ракетную атаку совершила 47 ракетная бригада 8 армии РФ, а скорректировал удар местный житель-агент ГРУ РФ.

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Украинская общественная организация Truth Hounds проанализировала ракетную атаку на город Краматорск Донецкой области 27 июня 2023 года, в результате которой погибли 13 человек и еще 60 были ранены. Расследователи определили тип ракеты, примерное место запуска и бригаду ВС РФ, которая запустила ракету по мирным жителям. Результаты расследования организация опубликовала на своем сайте.

Ракетный удар по Краматорску 27 июня 2023 года Фото: facebook.com/wojciech.grzedzinski

Truth Hounds, которая расследует и документирует военные преступления, совершенные армией Российской федерации, установила, что Краматорск и близлежащий микрорайон частного сектора Беленькое были атакованы баллистическими ракетами "Искандер-К", а не "Искандер-М", как указывало официальное следствие. Об этом свидетельствует характерный звук двигателя ракеты, напоминающий по словам очевидцев звук реактивного самолета.

Баллистическая ракета Искандер-М Фото: Скриншот Крылатая ракета Искандер-К Фото: Скриншот

Кроме того, "Искандеры" оставляют разные воронки из-за отличающегося угла подлета к цели.

Сравнение баллистической и квазибаллистической траектории Фото: Скриншот

"Искандер-М" падает на цель практически вертикально, оставляя круглую воронку, а "Искандер-К" подлетает к цели под углом около 45°, и воронка получается овальной формы, как это было зафиксировано в Беленьком.

Воронка в Беленьком Фото: Краматорская городская рада Воронка в Беленьком Фото: Скриншот

Группе Truth Hounds удалось обследовать остатки ракеты, найденные в воронке в Беленьком, которые также говорят о том, что ракетный удар был совершен именно "Искандерами" типа К.

Изучив траекторию подлета ракет, группа установила примерное место запуска. На момент совершения атаки, в предполагаемом районе запуска находилась только одна бригада, которая располагала соответствующим вооружением и могла запустить ракеты.

Направление ракетного удара по Краматорску Фото: Скриншот

По информации Truth Hounds, ответственность за гибель мирных жителей в Краматорске и Беленьком несет 47 ракетная бригада 8 армии РФ, которая дислоцируется в Ростовской области. Приказ об атаке мог отдать командир ракетной бригады полковник Виталий Вениаминович Бобирь.

Командир ракетной бригады полковник Виталий Вениаминович Бобирь Фото: Скриншот

Ракетный удар по Краматорску 27 июня 2023 года

Ракетный удар по Краматорску и его пригороду Беленькое был нанесен вечером 27 июня 2023 года. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что две ракеты прилетели с разницей в 30 секунд.

Ракеты попали в частный сектор в пригороде и в кафе Ria Lounge в центре города.В Офисе генпрокурора заявили, что в эпицентре взрыва оказались многоквартирные дома, торговые помещения, автомобили, почта и другие здания.

Ракетный удар по Краматорску 27 июня 2023 года Фото: Нацполиция

На следующий день спасателям удалось достать из-под завалов тела 8 погибших, среди которых трое детей: 14-летние сестры-близняшки и еще один 11-летний ребенок.

14-летние Юлия и Анна Аксенченко

Всего от ракетного удара по Краматорску погибло 12 человек. Еще 60 человек получили ранения, среди которых 8-месячный младенец.

Из-под завалов разрушенного ресторана удалось спасти 11 человек.

Позже стало известно, что во время обстрела в Краматорске находились семеро иностранцев, в том числе журналист The Telegraph, которого по счастливой случайности за несколько минут до удара заставил уйти из ресторана срочный звонок.

Трое граждан Колумбии, которые ужинали в тот вечер в ресторане, получили легкие травмы, а их переводчица была тяжело ранена. Позже стало известно, что это украинская писательница Виктория Амелина, документалист команди Truth Hounds. Спустя четыре дня она скончалась от полученных ранений в больнице Мечникова в Днепре.

Писательница Виктория Амелина, документалист Truth Hounds Фото: Facebook

По данным СБУ, корректировщиком удара по Краматорску оказался "расконсервированный" агент ГРУ. 27 июня он снял на видео работающее кафе, где было много людей и переслал файл своему куратору.

Корректировщик был задержан по горячем следам и отправлен в СИЗО. За совершенное преступление ему грозит пожизненное заключение.

Ракетный удар по Краматорску 27 июня 2023 года Фото: Офис генпрокурора

Напомним, после ракетного удара по ресторану в Краматорске в МО РФ заявили, что ракета прилетела по "дислокации ВСУ". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждает, что ВС РФ наносят удары по объектам, так или иначе связанным с военной инфраструктурой Украины.

Позже издание CNN написало, что ракетный удар по Краматорску показывает реалии Украины, где миллионы людей по всей стране находятся под постоянной смертельной угрозой.