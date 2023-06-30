"По горячим следам": агента РФ, корректировавшего удар по центру Краматорска, отправили в СИЗО

Сотрудника Краматорского газотранспортного предприятия подозревают в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Ему грозит пожизненное заключение.

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Жовтневый суд Днепра отправил в СИЗО на два месяца подозреваемого в корректировке ракетного удара по Краматорску 27 июня Владимира Синельника. Об этом пишет медиа "Ґраты" со ссылкой на комментарии суда и прокуратуры.

"Синельника задержали по горячим следам на следующий день после ракетной атаки, унесшей жизни 12 человек. Еще 61 человек получил ранения", – говорится в публикации.

Следствие установило, что мужчину, который работал на местном газотранспортном предприятии, завербовали дистанционно еще до начала большой войны, а после 24 февраля 2022 года он стал собирать информацию о местах базирования и перемещения ВСУ в Славянске и Краматорске. Кроме того, Синельник должен был передавать координаты местной критической инфраструктуры и объектов с массовым скоплением гражданского населения.

Отмечается, что 27 июня около 15:00 Синельник получил от своего куратора в "ДНР" задание зафиксировать на камеру ресторан Ria Pizza возле отеля "Краматорск". Около 17:00 злоумышленник отправил видео из ресторана при помощи Telegram, а уже через полтора часа оккупанты нанесли удар баллистической ракетой Искандер-М по центру города.

Синельнику предъявили подозрение в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Теперь ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, американский волонтер во вторник, 27 июня, стал свидетелем ракетного удара по Краматорску в ресторане, где проходил детский праздник. По его словам, он помогал переводчице из журналистской команды, которая получила тяжелое ранение.

29 июня из-под завалов в Краматорске деблокировали тело еще одного убитого российскими войсками 27 июня человека. ГСЧС завершила работы на месте разрушения, ее работникам удалось спасти семь украинцев.