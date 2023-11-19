Колонизация Марса откладывается. Мегаракета Илона Маска взорвалась во время полета в космос (фото)

Несмотря на неудачный второй испытательный полет ракетной системы SpaceX, в компании считают, что они добились прогресса.

В субботу, 18 ноября, состоялся второй испытательный запуск ракетной системы Starship от компании SpaceX, состоящей из ракеты-носителя Super Heavy и космического корабля Starship. Хотя корабль успешно отделился от ракеты-носителя в воздухе, все же через несколько минут возникла неизвестная аномалия и инженерам SpaceX пришлось запустить систему самоуничтожения двух ступеней ракеты. Хотя все закончилось взрывом, сам процесс запуска ракетной системы и процесс отделения двух ступеней ракеты был впечатляющим, как свидетельствуют фотографии, пишет Space.

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Самая мощная в мире ракета, которая создает в 2 раза большую тягу, чем ракета SLS от NASA, неудачно закончила второй испытательный полет. После запуска космический корабль Starship должен был отделиться от ракеты-носителя Super Heavy и совершить 90-минутный полет в космосе, после чего вернуться на Землю. Но инженеры SpaceX, после того, как была выявлена аномалия в работе и комического корабля, и ракеты-носителя, взорвали обе ступени ракетной системы.

Во время первого запуска 20 апреля ракетной системы Starship, который также оказался неудачным, инженеры также взорвали ракету в воздухе, после выявления проблем.

В компании SpaceX говорят, что подобные неудачные испытания все равно являются прогрессом и попугают выявить недостатки, которые можно устранить для проведения следующего теста. При этом, за несколько месяцев, который прошли после испытания в апреле, инженеры SpaceX внесли некоторые изменения в конструкцию ракетной системы Starship. В компании Илона Маска надеются, что собранная во время расследования инцидента информация поможет сделать все необходимое, чтобы третий испытательный полет прошел успешно. В любом случае этот полет длился дольше, чем в прошлый раз и космический корабль улетел дальше.

Но сам испытательный запуск Starship стал действительно потрясающим зрелищем, которое было запечатлено многими фотографами. На снимках видны процесс запуска Starship, подъема ракетной системы и процесс отделения двух ступеней.

Сам испытательный запуск Starship стал действительно потрясающим зрелищем, которое было запечатлено многими фотографами Фото: SpaceX

Стоит сказать, что SpaceX впервые провела испытание новой технологии отделения корабля от ракеты-носителя во время этого испытательного полета. Космический корабль запустил свои двигатели еще перед тем, как отделиться от ракеты-носителя, чего не было в прошлый раз.

SpaceX впервые провела испытание новой технологии отделения корабля от ракеты-носителя во время этого испытательного полета Фото: SpaceX

По словам Кейт Тайс из SpaceX, несмотря на незапланированное взрывное окончание испытательного полета Starship, это был "невероятно успешный день", ведь было получено много важных данных, которые помогут улучшить ракетную систему.

По словам Кейт Тайс из SpaceX, несмотря на незапланированное взрывное окончание испытательного полета Starship, это был "невероятно успешный день", ведь было получено много важных данных, которые помогут улучшить ракетную систему Фото: SpaceX

SpaceX возлагает большие надежды на Starship, ведь эта ракета предназначена для доставки астронавтов не только на Луну, но и на Марс и другие миры Солнечной системы. В частности, одна из версий космического корабля Starship предназначена для посадки астронавтов на Луну в 2025 году, которую организует NASA.

Как уже писал Фокус, Илон Маск заявил о том, что его ракетная система Starship уже через несколько лет совершит посадку на Марс, но без астронавтов.

Также Фокус писал о том, что в России заявили, что планируют отправить своих астронавтов на Луну уже в следующем десятилетии.