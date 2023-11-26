Еще более 7 тыс. лет назад: ученые нашли доказательства массового производства доисторического оружия (фото)

Примечательно, что почти все камни были одинаковыми по размеру: средняя длина — 52 мм, ширина — около 321 мм, а средний вес — 60 г.

Археологи из Управления древностей Израиля обнародовали древнейшие доказательства масштабного производства оружия в регионе Южного Леванта. Они обнаружили сотни почти одинаковых камней для пращей, найденных в двух местах — Эн-Эсур, расположенном на севере равнины Шарон, и Эн-Зиппоре в Нижней Галилее, пишет HeritageDaily.

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Команда в составе доктора Гила Хаклая (Gil Haklay), Энно Брона (Enno Bron), доктора Дины Шалем (Dina Shalem) и других из Управления древностей Израиля тщательно исследовала 424 находки, датированные примерно 5800-4500 годами до н. э., в период раннего энеолита.

Поражает то, что почти все камни были одинаковыми по размеру: средняя длина 52 мм, ширина около 32 мм и средний вес 60 г. По мнению экспертов, такое сходство свидетельствует о масштабном производстве оружия более 7 тысяч лет назад.

Поразительно то, что почти все камни были одинаковыми по размеру: средняя длина 52 мм, ширина около 32 мм и средний вес 60 г. Фото: Israel Antiquities Authority

"Камни, которые предназначались для метания из пращи, имеют особую биконическую аэродинамическую форму, обеспечивающую точное и эффективное метание, — говорят археологи, — Похожие артефакты находили в других местах в стране, в основном от долины Хула и Галилеи на севере до северного Шарона, но это первый случай, когда их обнаружили во время раскопок в таком большом количестве вместе".

"Эти камни фактически являются самыми ранними свидетельствами военных действий в Южном Леванте. Сходство находок указывает на широкомасштабное промышленное производство. Усилия, приложенные для создания аэродинамической формы и сглаживания поверхностей камней, указывают на то, что они предназначались как точное и смертоносное оружие", — отмечают исследователи.

Большое количество этих камней убедительно свидетельствуют о коллективных усилиях, что указывает на возможную совместную подготовку к конфликту. Находка свидетельствует о переходе от индивидуального к широкомасштабному производству оружия в период раннего энеолита, что означает эскалацию подготовки к войне.

Это открытие проливает новый свет на древние цивилизации, показывая, как сообщества того времени занимались промышленным производством оружия. Последствия являются глубокими и дают представление о том, как ранние общества могли подходить к обороне и решению конфликтов.

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