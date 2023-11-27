Телескоп Хаббл сделал снимок уникальной галактики "Черный глаз": в чем ее особенность (фото)

Эта галактика, известная также под названием М 64, находится на расстоянии 17 млн световых лет от Земли.

Космический телескоп Хаббл сделал потрясающий снимок уникальной галактики М 64, расположенной на расстоянии 17 млн световых лет от нас в созвездии Волосы Вероники. Она известная также под названием "Черный глаз", пишет HiTech.

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Галактика М 64 впервые была обнаружена астрономом Эудардом Пиготтом в 1799 году. Уникальной эту галактику называют благодаря своеобразному внутреннему движению газа. Газ во внутренней и внешнем регионах галактики движется в противоположных направлениях. Считается, что это произошло из-за недавнего слияния с другой галактикой.

Космический телескоп Хаббл сделал много важных открытий о далеких галактиках, сверхмассивных черных дырах и присутствии загадочной темной материи в глубоком космосе. Возможности этого телескопа несмотря на то, что он работает уже 33 года все еще впечатляют.

Теперь же NASA показало снимок галактики "Черный глаз", расположенной на расстоянии 17 млн световых лет от Земли. В NASA называют этот астрономический объект галактикой "Черный глаз с широкими полосами космической пыли". Но более научное название этой галактики – М 64.

Галактика М 64 Фото: NASA

Свое название "Черный глаз" галактика получила из-за темной полосы поглощающей пыли, которая находится перед очень ярким ядром. Ярко-желтое ядро галактики сияет среди темной пыли коричневого и оранжевого цвета. На изображении также присутствуют синие и фиолетовые оттенки в центре галактики.

По словам ученых, столкновение двух галактик привело к тому, что М 64 приобрела необычный внешний вид, а также причудливые внутренние движения газа.

Космический телескоп Хаббл был запущен в 1990 году, чтобы разгадать главные тайны Вселенной. Он расположен на низкой околоземной орбите, что позволяет ученым изучать далекие галактики, черные дыры, темную материю и многое другое.

Напоминаем, что на низкой околоземной орбите также находится и Международная космическая станция, которая через несколько лет прекратит свою работу. Сейчас в NASA думают на тем, как уничтожить эту станцию, но стоимость этого процесса может достичь 1 млрд долларов, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что ученые выяснили, каким образом формируются двойные планеты. Это исследование поможет астрономам лучше понять эволюцию экзопланет.

Напоминаем, что ученые выяснили, почему в карликовых галактиках появляется намного больше новых звезд, чем в более крупных галактиках. Причина кроется в недостаточном количестве взрывов сверхновых, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили две новые планеты, которые похожи на Юпитер, но имеют свои уникальные особенности.