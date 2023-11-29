До сих пор ждут сестру: история похищенной из древнегреческого храма Кариатиды (фото)

Несмотря на всю роскошь и богатство коллекции, Британский музей известен еще и украденными сокровищами. К таким артефактам относятся Мраморы Парфенона и несколько менее известная Кариатида из Эрехтейона.

В Афинах, рядом со знаменитым Парфеноном, расположен Эрехтейон — мраморный храм, посвященный Афине и Посейдону. Он особенный тем, что его южную крышу, удерживают не традиционные колонны, а статуи, известные как Кариатиды, пишет GreekReporter.

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Кариатида, которую разлучили с сестрами в Афинах, выставлена в Британском музее Фото: Sailko/CC BY-SA 3.0

Эти Кариатиды, изваянные между 421 и 406 годами до н. э., — больше, чем просто статуи; это символические девы, несущие на своих плечах вес истории. Хотя надпись на храме просто называет их "Корай" (девы), другая история указывает на связь с молодыми женщинами Спарты, которые почитали богиню Артемиду Кариатиду.

Сегодня точные копии этих Кариатид украшают Эрехтейон, а оригинальные пять хранятся в музее Акрополя. Однако одну сестру постигла другая участь от рук лорда Элдгина в XIX веке, который не только похитил ее, но и похитил культовые парфенонские фигуры, известные как Мраморы Парфенона.

Картина Карла Вернера Фото: Public Domain

Масштабы этой культурной кражи вызвали дебаты в 1802 году, многие ставили под сомнение моральные основания вывоза этих сокровищ из их греческого дома. Несмотря на протесты, мраморные скульптуры нашли постоянное место жительства в Британском музее, где они находятся и сегодня, защищенные от криков о репатриации.

Несмотря на многочисленные протесты, и Мраморы Парфенона, и Кариатида из Эрехтейона до сих пор хранятся в Британском музее. Представители музея заявляют, что имеют полное право владеть реликвиями, несмотря на факт кражи.

Тем временем музей Акрополя до сих пор держит место для шестой сестры, ожидая ее возвращения. История Кариатид — это не просто история о краже, это рассказ о стойкости, красоте и надежде на возвращение домой.

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