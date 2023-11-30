Марсоход нашел на Марсе непонятные геометрические формы: они спрятаны под поверхностью (фото)

Марсоход "Чжуронг" имел специальный георадар, который позволил ему найти необычные многоугольники.

Ученые опубликовали результаты нового исследования в журнале Nature, согласно которому китайский марсоход "Чжуронг", когда еще находился в рабочем состоянии, сделал неожиданное открытие. Он обнаружил на глубине 35 метров под поверхностью Марса, а именно под Равниной Утопия, многоугольные клинья. Эти загадочные структуры имеют ширину от нескольких сантиметров до нескольких десятков метров. Авторы исследования считают, что эти многоугольники появились в результате цикличной смены периодов замерзания и оттаивания воды и льда на Марсе миллиарды лет назад, пишет ScienceAlert.

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Марсоход "Чжуронг" совершил посадку на Марсе 15 мая 2021 года и таким образом Китай стал второй страной в мире, после США, которая успешно приземлила свой марсоход на Красной планете. Целый год марсоход изучал как поверхность Марса, так и, с помощью своего георадара, то, что скрыто под ней. В мае 2022 года марсоход перешел в спящий режим, а в конце того же года стало известно, что он так из него не смог выйти. Таким образом данная миссия завершилась.

Тем не менее марсоход за все время работы на Равнине Утопия отправил на Землю огромный объем данных, которые продолжают анализировать ученые. Равнина Утопия представляет собой равнинный регион, который является самым большим ударным кратером не только на Марсе, но и во всей Солнечной системе. Марсоход "Чжуронг" проехал по этой равнине, диаметром 3300 км, дистанцию в 1921 метр.

Равнина Утопия представляет собой равнинный регион, который является самым большим ударным кратером не только на Марсе, но и во всей Солнечной системе. Марсоход "Чжуронг" проехал по этой равнине, диаметром 3300 км, дистанцию в 1921 метр Фото: CSA/NASA

По словам ученых, с помощью георадара марсоход обнаружил на глубине 35 метров 16 многоугольных клиньев, которые расположены вдоль всего маршрута китайского аппарата. Авторы исследования считают, что под Равниной Утопия такой подземный ландшафт достаточно распространен.

Топографическая карта Равнины Утопия (а) с указанием мест посадки марсохода "Чжуронг", посадочного аппарата "Викинг-2" и марсохода Perseverance. Четыре локальных региона (c–f) с многоугольным рельефом Фото: NASA

Ученые предполагают, что данные особенности подземного ландшафта образовались в период между 3,7 и 2,9 млрд лет назад. Эти особенности рельефа могли образоваться в результате эрозии, а затем они переместились глубже под влиянием более поздних геологических процессов.

Ранее ученые уже находили в разных регионах Марса подобные многоугольные структуры, но на поверхности. Но это первый раз, когда нечто подобное было обнаружено под поверхностью планеты. Авторы исследования считают, что эти многоугольники появились в результате цикличной смены периодов замерзания и оттаивания воды и льда на Марсе в ранний период истории планеты.

Схематическая модель процесса формирования многоугольного рельефа на месте исследований марсохода "Чжуронг" Фото: ScienceAlert

Более ранние исследования, основанные на данных китайского марсохода, показали, что в то же период времени происходили многочисленные наводнения, которые привели к появлению разных подземных структур под поверхностью Равнины Утопия.

То есть ученые считают, что эти геометрические формы сформовались в результате сжатия почвы из-за влияния водных отложений. С другой стороны, они могли сформироваться в результате древнего вулканизма, и сжатие почвы произошло из-за остывающей лавы.

В любом случае, авторы исследования считают, что формирование этих многоугольников произошло из-за того, что климат на Марсе начал меняться и он стал превращаться в пустыню.

Фокус уже писал о том, что NASA ведет подготовку к миссии по доставке образцов почвы с Марса на Землю. Поэтому сейчас проходят испытания нового летательного аппарата, который поможет в реализации этого проекта.