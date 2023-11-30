Новые заявления о 27-тысячелетней индонезийской пирамиде разжигают споры: что с ней не так

Индонезийская команда специалистов утверждает, что на месте Гунунг Паданг есть четыре слоя мегалитических каменных сооружений, построенных в течение тысяч лет на вершине потухшего вулкана.

Недавно опубликованная статья вызвала широкую дискуссию среди экспертов по археологии и геологии. Исследование, проведенное группой индонезийских исследователей, предполагает, что захороненные скальные образования на доисторическом месте Гунунг Паданг на Западной Яве могут на самом деле быть огромной рукотворной пирамидой, возраст которой достигает 27 000 лет, пишет Ancient Origins.

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Эти утверждения не являются новыми. Хотя в их поддержку появились важные доказательства, включая тесты на датировку, эту теорию, что, возможно, неудивительно, основное научное сообщество отвергло. Ведь они опровергают представление о том, что общество, которое строило пирамиды, могло существовать в Индонезии или где-либо еще до конца последнего Ледникового периода в 10 000 г. до н. э.

Индонезийская команда под руководством доктора Денни Хилмана Натавиджаджа из Индонезийского исследовательского центра природных катастроф утверждает, что на месте Гунунг Паданг есть четыре слоя мегалитических каменных сооружений, построенных в течение тысяч лет на вершине потухшего вулкана.

Нет никаких сомнений, что два верхних слоя Гунунг Паданг состоят из каменных колонн, стен, дорожек и пространств, специально построенных. Однако споры возникают о более глубоких структурах.

Хотя индонезийские исследователи предполагают, что это — пирамида, общепринято считать, что это не фундамент индонезийской пирамиды, а естественные скальные образования, созданные прошлой вулканической активностью и оставшиеся нетронутыми.

Если гипотеза все же правдива, это будет означать, что в Индонезии строители работали с тяжелыми камнями задолго до того, как они появились в Египте, где 4600-летняя пирамида Джосера считается самой древней в стране.

Если бы они существовали, эти индонезийские пирамиды опередили бы даже экспертов по монументальному строительству, ответственных за создание древнейшего из известных в мире мегалитических сооружений в Гебекли-Тепе в Турции примерно за 9 000 лет до нашей эры.

Однако многие эксперты до сих пор скептически настроены и отрицают существование развитых цивилизаций в Ледниковый период. Доктор Лутфи Йондри отрицает теорию своего коллеги, ссылаясь на отсутствие доказательств того, что древние индонезийцы обладали высокими навыками строительства.

Недавняя статья подтверждает десятилетние исследования команды, утверждая, что слои возвели и в разные периоды, а самый древний слой, вероятно, создали между 25 000 и 14 000 годами до нашей эры.

Недавняя статья подтверждает десятилетние исследования команды, утверждая, что слои возвели и в разные периоды, а самый древний слой, вероятно, создали между 25 000 и 14 000 годами до нашей эры Фото: Natawidjaja et al., Archaeological Prospection, 2023 (CC BY 4.0)

"Это исследование убедительно свидетельствует о том, что Гунунг Паданг — это не естественный холм, а пирамидальное сооружение. Ядро пирамиды состоит из тщательно вылепленной массивной андезитовой лавы (Блок 4), окруженной слоями каменных конструкций (Блок 3, Блок 2 и Блок 1). Углеродный радиоуглеродный анализ также подтверждает долгую историю многослойной конструкции, охватывающую несколько последовательных периодов", — добавляет специалист.

Кроме спора о том, могли ли похороненные скальные "структуры", которые кажутся геометрическими, возникнуть под действием природных сил, существует также тот факт, что современная модель возникновения цивилизации не вписывается в теории доктора Натавиджаджаджа.

Доктор Билл Фарли, археолог из Университета штата Коннектикут в Нью-Хейвене (Southern Connecticut State University), говорит, что новое исследование не предоставляет доказательств того, что во время последнего Ледникового периода существовала какая-то развитая цивилизация. Археологические данные свидетельствуют о том, что 12 000 лет назад существовали лишь общества охотников-собирателей.

Следует отметить, что, несмотря на споры, вызванные заявлениями об индонезийской пирамиде, доктор Дэнни Хилмана Натавиджаджа имеет безупречную репутацию. Он получил степень доктора философии в Калифорнийском технологическом институте (CalTech), работал старшим геологом в Индонезийском центре геотехнических исследований и был действительным членом Индонезийского института наук.

"Мы действительно открыты для всех исследователей со всего мира, которые хотели бы приехать в Индонезию и провести некоторые исследования на Гунунг Паданг, — сказал доктор Натавиджаджаджа. — Мы очень мало знаем о нашей человеческой истории".

Наконец, дебаты ведутся вокруг того, являются ли образования на Гунунг Паданг естественными или созданными человеком. Находки бросают вызов устоявшимся историческим хронологиям, побуждая к переоценке древних цивилизаций и человеческих возможностей.

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